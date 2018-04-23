Ещё
МИД рассказал о давлении на работающих в Сирии экспертов ОЗХО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД рассказал о давлении на работающих в Сирии экспертов ОЗХО 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
На экспертов Организации по запрещению химического оружия, работающих в Сирии, оказывается давление, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«На них оказывается давление, потому что США заранее приняли решение, что [президента Сирии Башара] Асада надо убирать», — приводит его слова РИА «Новости».
Ермаков заявил, что американцы приняли такое решение еще в 2011 году, когда заявили, что начнут военные действия против Асада, если тот применит химоружие. Теперь они все подгоняют под это решение, сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Им нужна провокация с применением химоружия, затем они начинают ракетно-бомбовые удары. Это было уже дважды», — указал он.
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».
Террористы длительное время мешали доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу. Россия вела переговоры с боевиками с целью обеспечения специалистам ОЗХО доступа в Думу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер экс-басист группы «Сектор газа» Тулеев прокомментировал возможность вхождения в Совет Федерации Газпром обратился в арбитраж за расторжением контрактов с Украиной
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин67
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир88
Саргсян подал в отставку792
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение219
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение