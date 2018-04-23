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Редкую птицу подстрелили неизвестные в нижегородском зоопарке возле гнезда
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Редкую птицу подстрелили неизвестные в нижегородском зоопарке возле гнезда 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Редкую птицу — утку-огаря — подстрелили неизвестные в зоопарке в Нижнем Новгороде около ее гнезда, сообщил РИА Новости директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.
Убитую самку утки-огаря обнаружили в субботу на закрытой территории у реки Параши, где живут водные обитатели и птицы зоопарка, уточнил директор зоопарка.
"За оградой зоопарка, судя по всему, отдыхала пьяная компания, которая оставила после себя много пустых бутылок. Один их отдыхавших подошел вплотную к сетке и выстрелил в утку практически в упор из пневматического оружия. Пуля прошла через крохотное тело навылет. Там на берегу находятся гнезда, возле гнезда утку и подстрелили. Она как раз готовилась откладывать яйца", — рассказал Герасичкин.
По его словам, это уже не первый случай стрельбы по птицам, живущим в зоопарке. Но если раньше нападениям подвергались не столь ценные гуси, то на этот раз жертвой браконьеров стала птица, редкая для этого региона, поскольку огари обитают на юге России.
В свою очередь, в полиции РИА Новости рассказали, что администрация зоопарка не обращалась к ним с заявлением о случившемся.
"Утка принадлежит зоопарку, значит, случившееся — это порча имущества. Если заявление поступит, мы будем проводить проверку", — сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ УМВД России по Нижнему Новгороду Михаил Мартынов.
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