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Ведерников рассчитывает, что «Псковавиа» до конца лета устранит замечания Росавиации
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Ведерников рассчитывает, что «Псковавиа» до конца лета устранит замечания Росавиации 

ТАСС 34 минуты назад
ПСКОВ, 23 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Псковавиа» намерена до конца лета устранить все замечания Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и возобновить полеты по маршруту Псков — Москва. Об этом в понедельник журналистам сказал врио губернатора региона Михаил Ведерников, подводя итоги очередного совещания, посвященного развитию предприятия.
Как сообщалось ранее, в начале апреля Росавиация по просьбе администрации Псковской области приостановила летный сертификат авиакомпании. Псковские власти заявляли о намерении в кратчайшие сроки устранить все замечания федерального агентства и направить в ведомство заявку на снятие ограничений.
"Есть основания полагать, что до конца лета у нас будут регулярные рейсы по крайней мере на Москву. Ограничения [со стороны Росавиации] касаются только летной деятельности «Псковавиа», это ни коим образом не сказывается на принятии и отправке воздушных судов аэропортом. Но мы рассчитываем, что до конца лета все замечания, которые Росавиацией выставлены, устраним", — пояснил Ведерников.
Ранее региональные власти оценивали ситуацию на «Псковавиа» как очень тяжелую и сообщали о том, что из областного бюджета приходится выделять от 6 млн до 10 млн рублей ежемесячно, чтобы компания не потеряла летный сертификат и не стала банкротом. Срок действия летного сертификата «Псковавиа» истек в конце марта 2018 года.
Для сохранения сертификата эксплуатанта администрация Псковской области приняла ряд мер, в том числе по погашению части долговых обязательств перед арендодателями самолетов, и обратилась к главе Росавиации с просьбой продлить сертификат.
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