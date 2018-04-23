Ведерников рассчитывает, что «Псковавиа» до конца лета устранит замечания Росавиации

Как сообщалось ранее, в начале апреля Росавиация по просьбе администрации Псковской области приостановила летный сертификат авиакомпании. Псковские власти заявляли о намерении в кратчайшие сроки устранить все замечания федерального агентства и направить в ведомство заявку на снятие ограничений.

"Есть основания полагать, что до конца лета у нас будут регулярные рейсы по крайней мере на Москву. Ограничения [со стороны Росавиации] касаются только летной деятельности «Псковавиа», это ни коим образом не сказывается на принятии и отправке воздушных судов аэропортом. Но мы рассчитываем, что до конца лета все замечания, которые Росавиацией выставлены, устраним", — пояснил Ведерников.

Ранее региональные власти оценивали ситуацию на «Псковавиа» как очень тяжелую и сообщали о том, что из областного бюджета приходится выделять от 6 млн до 10 млн рублей ежемесячно, чтобы компания не потеряла летный сертификат и не стала банкротом. Срок действия летного сертификата «Псковавиа» истек в конце марта 2018 года.

Для сохранения сертификата эксплуатанта администрация Псковской области приняла ряд мер, в том числе по погашению части долговых обязательств перед арендодателями самолетов, и обратилась к главе Росавиации с просьбой продлить сертификат.