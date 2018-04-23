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Матвиенко: РФ методично выступает за передачу властям БиГ всей полноты ответственности
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Матвиенко: РФ методично выступает за передачу властям БиГ всей полноты ответственности 

ТАСС 39 минут назад
САРАЕВО, 23 апреля. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за передачу органам власти в Боснии и Герцеговине (БиГ) и энтитетах (административно-территориальных образованиях — прим. ТАСС) всей полноты ответственности и упразднение Аппарата Высокого представителя. Об этом заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Палате народов Парламентской ассамблеи (парламента) Боснии и Герцеговины.
Матвиенко во главе делегации сенаторов находится с визитом в БиГ. Это первый визит председателя верхней палаты российского парламента в эту балканскую страну.
"Россия последовательно выступает за передачу органам власти в Боснии и Герцеговине и энтитетах всей полноты ответственности за происходящее в БиГ и скорейшее упразднение Аппарата Высокого представителя", — подтвердила Матвиенко. «Это протекторатное присутствие уже не вписывается в сегодняшние реалии, тормозит общий прогресс боснийского урегулирования», — убеждена она.
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