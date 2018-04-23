Матвиенко: РФ методично выступает за передачу властям БиГ всей полноты ответственности

Матвиенко во главе делегации сенаторов находится с визитом в БиГ. Это первый визит председателя верхней палаты российского парламента в эту балканскую страну.

"Россия последовательно выступает за передачу органам власти в Боснии и Герцеговине и энтитетах всей полноты ответственности за происходящее в БиГ и скорейшее упразднение Аппарата Высокого представителя", — подтвердила Матвиенко. «Это протекторатное присутствие уже не вписывается в сегодняшние реалии, тормозит общий прогресс боснийского урегулирования», — убеждена она.