Матвиенко: РФ методично выступает за передачу властям БиГ всей полноты ответственности 

САРАЕВО, 23 апреля. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за передачу органам власти в Боснии и Герцеговине (БиГ) и энтитетах (административно-территориальных образованиях — прим. ТАСС) всей полноты ответственности и упразднение Аппарата Высокого представителя. Об этом заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Палате народов Парламентской ассамблеи (парламента) Боснии и Герцеговины.
Матвиенко во главе делегации сенаторов находится с визитом в БиГ. Это первый визит председателя верхней палаты российского парламента в эту балканскую страну.
"Россия последовательно выступает за передачу органам власти в Боснии и Герцеговине и энтитетах всей полноты ответственности за происходящее в БиГ и скорейшее упразднение Аппарата Высокого представителя", — подтвердила Матвиенко. «Это протекторатное присутствие уже не вписывается в сегодняшние реалии, тормозит общий прогресс боснийского урегулирования», — убеждена она.