Ещё
Матвиенко: Россия выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко: Россия выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО 

ТАСС 49 минут назад
БАНЯ-ЛУКА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия выступает против милитаризации европейских государств, в том числе вступления в НАТО Боснии и Герцеговины. Это подтвердила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
"Позиция России последовательная, открытая и понятная: мы выступаем против расширения НАТО в Европе, против милитаризации европейских государств, создания разделительных линий, считаем, что это ухудшает ситуацию с безопасностью на европейском континенте", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов об отношении России к вопросу о вступлении в НАТО Боснии и Герцеговины.
ТАСС: последние новости
Кадыров заявил, что должен попасть в новый санкционный список США из-за Сирии Прокуратура: свердловские депутаты оформляли жен помощниками с повышенной зарплатой Рябков считает, что G7 всегда найдет предлог для ввода санкций
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу79
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой214
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:53
Меньшова ответила Успенскому
Шоу-бизнес
00:53
Меньшову обвинили в продажности
Шоу-бизнес Другое
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:51
Украинский аналог Ан-70 попал на видео
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение