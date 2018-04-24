Матвиенко: Россия выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО 

БАНЯ-ЛУКА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия выступает против милитаризации европейских государств, в том числе вступления в НАТО Боснии и Герцеговины. Это подтвердила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
"Позиция России последовательная, открытая и понятная: мы выступаем против расширения НАТО в Европе, против милитаризации европейских государств, создания разделительных линий, считаем, что это ухудшает ситуацию с безопасностью на европейском континенте", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов об отношении России к вопросу о вступлении в НАТО Боснии и Герцеговины.