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Матвиенко: товарооборот между Россией и Боснией и Герцеговиной должен вырасти
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Матвиенко: товарооборот между Россией и Боснией и Герцеговиной должен вырасти 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Экономические отношения между Россией и Боснией и Герцеговиной нуждаются в укреплении и развитии, а товарооборот должен вырасти. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая 23 апреля перед членами коллегий Палаты народов и Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.
Товарооборот России с Боснией и Герцеговиной вырос за 2017 год почти на 45 процентов в сравнении с 2016 годом, отметила Валентина Матвиенко.
«Вроде бы грех жаловаться. Но если говорить в абсолютных цифрах, то оборот за 2017 год составил всего 194 миллиона долларов США. Совсем небольшая цифра. А значит, нам есть, куда расти», — сказала спикер Совета Федерации.
Валентина Матвиенко предложила соответствующим парламентским комиссиям и правительственным структурам подумать, как добиться того, чтобы экономические связи были бы намного интенсивнее и эффективнее.
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