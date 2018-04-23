9 Мая Ярославская область примет «ленинградскую эстафету радости»

Рыбинск стал участником сетевого федерального арт-проекта «Рио-Рита — радость Победы». 9 Мая на три часа парк и площадь Дома культуры поселка ГЭС превратятся в настоящую танцплощадку, на которой будут звучать мелодии 30 — 40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию «В шесть часов вечера после войны» добавят аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками, воздушные шары, оригинальные фотостенды, где каждый желающий сможет сделать снимок на память. Будет открыт для посетителей и экспозиционный комплекс «Советская эпоха» в ДК поселка.

— Для нас особенно значимо, что Рыбинск стал первым городом в проекте, не имеющим столичного статуса, в том числе в региональном масштабе, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова . — Выбор организаторов в пользу нашего региона обусловлен наличием уникальной площадки для реализации проекта. Поселок ГЭС и экспозиционный комплекс «Советская эпоха», сохранившие атмосферу послевоенного времени, как нельзя лучше отвечают настроению и духу праздника. Мы приглашаем всех ярославцев и гостей области на этот красивый и светлый праздник!

Арт-проект «Рио-Рита — радость Победы» воссоздает атмосферу 9 мая 1945 года, позволяя погрузиться в события этого дня и ощутить его эмоциональный фон. Над созданием технологии реконструкции работали специалисты-культурологи, психологи, историки. В ее основу легли воспоминания очевидцев-современников и основные культурно-психологические маркеры эпохи.

Севастополь, Проект стартовал в Санкт-Петербурге 9 мая 2016 года. Пилотная танцплощадка в Таврическом саду города собрала более 10 тысяч человек. Гостем праздника стал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко . В 2017 году к проекту присоединились Казань Екатеринбург , Ростов-на-Дону, Калининград Рязань , Нижний Новгород. В один день и час на танцплощадки «Рио-Риты» вышли 52 тысячи человек.

В этом году участниками арт-проекта станут еще несколько российских городов, в числе которых Рыбинск.

— Есть такое хорошее русское слово «соборность», и мы придумали событие, способное собрать горожан общей эмоцией — искренней радостью и ощущением огромной ценности жизни, — рассказала руководитель арт-проекта Тамила Железняк. — Мы дорожим и гордимся тем, что с каждым годом все большее количество городов принимает «ленинградскую эстафету радости» и все больше людей танцует вместе с нами. Присоединяйтесь, надевайте шляпки и шляпы, гимнастерки и крепдешиновые платья, берите планшеты и сумочки и приходите танцевать!