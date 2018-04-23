Россия намерена укреплять связи с государствами Юго-Восточной Европы, заявила Матвиенко

«Балканы для нас — это не просто географическое или политическое понятие. Вас с нами связывают культура, язык, религия и многовековая общая история, — подчеркнула спикер палаты регионов. — Эти фундаментальные основы помогают совместно открывать новые горизонты взаимодействия и искать ответы на сложные вызовы современности».

По словам политика, эти фундаментальные основы помогают совместно открывать новые горизонты взаимодействия и находить ответы на актуальные вызовы современности.

Валентина Матвиенко особо отметила, что в России ценят принципиальный отказ Боснии и Герцеговины присоединиться к нелегитимным ограничительным мерам и санкциям ЕС в отношении России.

«Ваш народ как никто другой на себе испытал, что навязывание тех или иных решений извне, использование языка ультиматумов недопустимо в современном мире и во взаимоотношениях уважающих себя стран и народов», — добавила она.