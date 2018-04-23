89-летний ветеран тыла пытается добиться от московских властей признания своего дома жилым

89-летний ветеран тыла Виктор Корниенко , а также его соседи уже десять лет живут в доме без электроснабжения. В 2008 году власти обесточили здание, поскольку с 1964 года оно считается нежилым, хотя сам ветеран проживает там с 1955-го. Из-за статуса дома люди не могут ни подвести свет, ни заключить договор социального найма, ни получить другую площадь взамен. В департаменте городского имущества после запроса RT признали существование проблемы и пообещали в течение месяца её решить.

За заслуги перед Отечеством

Вот уже более полувека Виктор Васильевич Корниенко живёт в маленьком деревянном доме дореволюционной постройки на Таманской улице в Москве . Его отец — полковник и ветеран войны — получил здесь жильё от Министерства обороны ещё в 1955 году. Сам Виктор Васильевич в боевых действиях Великой Отечественной не участвовал (ему было всего 12 лет), однако трудился на лесозаготовочных предприятиях.

На Таманскую Виктор Васильевич переезжал уже женатым, а в 1956 году у него родился сын Александр. Семья Корниенко занимала только половину дома, в другой его части жила престарелая женщина. Вскоре она получила новую квартиру, и в 1983 году вместо неё в дом заселили семью Толстовых — молодую пару с ребёнком.

Годы шли, Виктор Васильевич, будучи ветераном труда, вышел на пенсию, получил инвалидность (у него развилась болезнь Паркинсона). Сын его женился и уехал жить в квартиру к супруге. У Толстовых тоже подросли и женились дети.

Тихая жизнь ветерана и его соседей была нарушена в 2008 году, когда их жилой дом по распоряжению Росимущества был передан в собственность Москвы. Сначала перестали приходить квитанции за услуги ЖКХ, а вскоре их отрезали от линии электропередачи.

Жильцы дома стали выяснять, в чём проблема. Оказалось, что им нужно заключить договор социального найма с новым владельцем дома — Департаментом городского имущества. Однако в этом жильцам было отказано. Чиновники заявили, что в Савёловском БТИ дом с 1964 года числится нежилым, а на нежилую площадь нельзя оформить соцнайм.

В результате жильцы дома не могут ни заключить новый договор социального найма, ни перевести дом в статус жилого, ни встать в очередь на другое жильё — чиновники не могут ничем помочь из-за отсутствия формальных оснований.

Бытовые трудности

Семья попыталась решить проблемы своими силами. Чтобы у них было электричество, они купили электрогенератор. Подключения к централизованной городской системе подачи горячей воды, газа и канализации в доме и так никогда не было. Газ покупали в баллонах, для вывоза нечистот заказывали машину-ассенизатор, а зимой дом обогревали дровами. В 2010 году умерла жена Виктора Васильевича, и ему наняли сиделку.

Пенсии ветерана не хватает на оплату услуг сиделки, не говоря уже о лекарствах.

Дом на Таманской выпал из участка обслуживания местной поликлиники. Из-за этого врачи несколько раз отказывали жильцам в выезде. Виктора Васильевича на учёт поликлиники поставили только благодаря «административному ресурсу» — через заведующую.

В разговоре с RT Виктор Васильевич то храбрился и заявлял, что сможет справиться со всеми трудностями, то терял присутствие духа и начинал делиться наболевшим.

Так, например, в холодное время года квартира Виктора Васильевича обогревается лишь при помощи старой дровяной печи — в этом году зимой температура в помещении не поднималась выше 16 градусов. Печь коптит, из-за этого все потолки в доме чёрные.

В том году на дом завалилось дерево, стоящее на участке. Однако и его жильцы не могут спилить без разрешения чиновников.

Вдобавок «аварийное жильё» окружено плотным кольцом частных организаций, въезд на участок приходится совершать с разрешения частников — если вдруг они откажут, то попасть домой будет невозможно.

Борьба за свой дом Бороться за свои права Корниенко и Толстовы решили совместно. Для Толстовых вопрос стоял особенно остро, поскольку в 2010 году у них родился мальчик Егор. Следует отметить, что ребёнок прописан на Таманской, то есть в «нежилом» помещении — формально малыш является лицом без определённого места жительства, как и все остальные обитатели дома.

Татьяна Толстова, въехавшая вместе с мужем на Таманскую в 1983 году, думала, что сможет решить вопрос в досудебном порядке через обращения, просьбы и переписку с властями. Однако, по её словам, куда бы она не обращалась, её в конечном счёте отправляли в Департамент городского имущества. А там, в свою очередь, раз за разом, руководствуясь регламентом и выпиской БТИ, обоснованно отказывали.

«В Департаменте пожимают плечами и говорят, что мы в «правовой вакуум» попали, — говорит Татьяна. — Они действуют по инструкциям, а инструкции таких случаев не предусматривают».

Толстова отмечает, что в 1983 году по документам они с мужем получили от райисполкома квартиру именно в жилом доме. Не понятно, почему только в 2008 году стало известно, что уже с 1964 года дом был нежилым.

«А сейчас в бюро не могут найти разрешительной документации за середину и начало XX века и хоть как-то обосновать тогдашнее решение», — поясняет Татьяна.

В 2016 году жильцы дома на Таманской решили обратиться в суд. В качестве заявителя выступила невестка Виктора Васильевича Ирина. Сначала она смогла выиграть дело против Департамента городского имущества в Хорошевском суде — суд обязал департамент заключить с жильцами договор соцнайма и перевести дом в статус жилого.

Однако Департамент городского имущества подал на апелляцию в Мосгорсуд и тот отменил постановление Хорошевского суда.

В 2017 году Ирина пошла в Пресненский суд с требованием предоставить жильцам дома на Таманской другое жильё. Заявление мотивировано тем, что, поскольку дом признан нежилым, то по закону жильцам должны предоставить другое жильё. Суд отказал удовлетворить требование Толстовых и Корниенко, так как они не вставали в очередь на жильё в качестве малоимущих. Этого они сделать не могут в принципе, поскольку не подходят под критерии «малоимущих». На повторную апелляцию суд также ответил отказом.

Вопрос будет решён

В префектуре СЗАО RT рассказали, что не могут поспособствовать разрешению ситуации, поскольку ДГИ является для них вышестоящей инстанцией.

В cвою очередь в Департаменте городского имущества оперативно откликнулись на запрос RT: неординарность ситуации признали и заверили, что вопрос с жильём для ветерана будет решён в течение месяца.

Как следует из ответа ДГИ, Виктор Корниенко вместе со своей семьёй был зарегистрирован в домовладении 2 корпус 4 на Таманской улице ещё 4 октября 1955 года. Однако ордер на вселение не сохранился. При этом при первичной инвентаризации здание было учтено в БТИ как нежилое с назначением «дача».

«Департаментом городского имущества города Москвы будет подано обращение в Управление Росреестра по Москве о необходимости учёта здания и помещений по данному адресу в качестве жилых в ЕГРН в связи с длительным проживанием граждан», — говорится в ответе ДГИ.

После признания здания жилым, у жильцов появится возможность обращения по вопросу признания помещения непригодным. В ДГИ отмечают, что «признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания» возложены на префектуры административных округов города Москвы.

Для этого создаются специальные межведомственные комиссии при префектурах округов, которые решают, является или не является помещение пригодным для проживания, либо оно требует капитального ремонта.

«В соответствии со статьями 87, 89 ЖК РФ гражданам, занимающим жилое помещение на условиях социального найма, которое признано в установленном порядке непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежащим, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма», — сообщили в ДГИ.

RT будет следить за развитием ситуации.