Финал конкурса «Сын земли Нижегородской» прошел в Нижнем Новгороде

Финал конкурса «Сын земли Нижегородской», посвященный 150-летию со дня рождения Алексея Максимовича Горького, состоялся в Нижегородском районе 20 апреля.

Как сообщили в краеведческом центре «Истоки» (организатор конкурса), мероприятие проводилось в рамках реализации районной программы гражданско-патриотического воспитания «Хранители прошлого. Творцы настоящего». Ее цель — приобщение учащихся к изучению истории семьи как составляющей истории Отечества через самостоятельную исследовательскую работу.

В районном конкурсе приняли участие ученики школ №14, №19, №22, №35, №102, №113, 3,113, гимназии №13, лицея №8, а также санаторной школы-интернат №5 и интерната №39. Они представили на суд жюри более 300 работ по 4 номинациям: «Продолжи сказку „Воробьишка“ Максима Горького», Напиши письмо Максиму Горькому, «Викторины по жизни и творчеству Максима Горького», «Рисунки по произведениям писателя».

В финал конкурса попали более 100 человек. Он состоялся в областной детской библиотеке и был очень занимательным. Ребята не только представили свои работы, но и подготовили интересные творческие номера. Так, учащиеся школы №35 показали постановку по произведению Максима Горького «Макар Чудра». Большую помощь в организации и проведения мероприятия оказали учащиеся 9 класса санаторной школы-интерната №5 Батурина Анастасия, Белоконь Иван и Лакеева Светлана.

Самыми активными участниками конкурса стали ученики гимназии №13, представившие на конкурс более 80 работ.