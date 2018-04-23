«Так вам, козлам, и надо»: украинцы стали отражением россиян

Почему блогеры из Незалежной радовались трагедии в Кемерове

После пожара в Кемерове в соцсетях появились посты и комментарии, выражающие отнюдь не сочувствие, а напротив, радость и ликование. Их авторами были антироссийски настроенные граждане, проживающие по большей части на Украине , — и коренные жители, и те, кто уехал туда из России в последние годы. Их злорадство по поводу страшной трагедии показалось нам поводом разобраться в себе самих. Мы ведь тоже часто радуемся бедам неприятелей. Чем же мы отличаемся от украинских блогеров?

Украинские недоброжелатели России в соцсетях восприняли трагедию в Кемерове как возмездие за войну на Донбассе: родители погибших в пожаре детей ее поддерживали, и вот им расплата.

В доказательство, в частности, приводились записи Игоря Вострикова , потерявшего жену и троих детей. Пару лет назад на своей странице ВКонтакте он выражал одобрение российской внешнеполитической линии в конфликте с Украиной.

Злобные посты и комментарии вызывали оторопь у российских пользователей соцсетей. Цитировать мы никого не будем, потому что даже сейчас, по прошествии месяца со дня трагедии, те посты кажутся запредельными. Трудно поверить, что люди могут быть настолько нелюдьми, чтоб такое писать.

Надо сказать, что в соцсетях у тебя могут быть сотни «друзей» из разных стран. Самые обычные люди. Любят кошек, шашлык с друзьями и собирать грибы. И ты не можешь понять, почему из них вдруг фонтаном начинает бить черная струя злорадства. Причем по какому страшному поводу!

«Как можно радоваться чьей-то смерти?! — изумлялись россияне. — Тем более погибли дети».

«Мы не радуемся смерти детей, — объясняли «друзья», обожающие шашлык и кошек. — Мы радуемся, что свершилось возмездие — божье наказание».

На сегодняшний день этот черный фонтан, слава богу, иссяк. И не стоило бы вспоминать про него, если бы мы сами — точно так же, как те украинцы, — не радовались несчастьям наших врагов. И не только врагов. Просто неприятных людей, которые слишком много, на наш взгляд, себе позволяют.

Обрушивающиеся на них беды легко и быстро представляются нам божьей карой, смысл которой мы трактуем так, как нам нравится.

Вряд ли кто-то будет спорить, например, с тем фактом, что многие россияне испытали радость 11 сентября 2001 года. Когда потрясенные американцы рыдали у развалин башен-близнецов, у нас находились депутаты, политики, эксперты, не скрывавшие удовлетворения свершившимся «актом восстановления справедливости».

Президент Путин выражал соболезнования американскому народу. К посольству США люди несли цветы и свечи. Внешне все было как положено в таких случаях. Но в это же самое время выступления публичных и непубличных фигур, не предназначенные для внешнего пользования, сочились злорадством. Американцы возомнили себя мировым жандармом, не хотели считаться с другими (особенно с нами!). Вот и получили по заслугам.

Наводнение в Новом Орлеане , взрыв на Бостонском марафоне, теракт в Орландо , расстрелы в школах, авария на «Фукусиме», сирийские беженцы, насилующие жительниц западных стран… Если все вспомнить, получится длинный-длинный список радовавших россиян несчастий, случавшихся в тех странах, с которыми у нас нет любви. А объяснение всем этим несчастьям было всегда одно — очень популярное и с удовольствием принимаемое: «Почему вот это все на них валится? Потому что они погрязли в грехе, бездуховности, педерастии, отвернулись от традиционных ценностей, и за это их бог наказал».

Житейские ссоры, конфликты с соседями, родственниками, сослуживцами… «Бог их накажет», — утешают себя обиженные и побежденные.

«Ага, вот и наказал», — радуются они, когда узнают, что с обидчиками что-то стряслось.

В общественном представлении «закон сохранения зла» сродни закону сохранения энергии. Зло всегда возвращается. Ты кому-то навредил. Вред, который ты нанес другому человеку, тебе непременно вернется. Бог за этим следит.

Мы в это искренне верим. Но если мы в это верим, то почему же тогда возмущаемся украинскими блогерами, связавшими кемеровскую трагедию с войной на Донбассе?

Они не правы, это не подлежит сомнению. Вопрос в том, почему они не правы, а мы правы, когда объясняем беды Запада толерантностью к геям?

«Закон сохранения зла» сложнее, чем кажется на первый взгляд. Грехов-то у людей много. И наказаний много. Как определить, за какой именно грех пришло вот это конкретное наказание? И могут ли люди сами это определить?

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На эти вопросы мы попросили ответить экспертов в вопросах религии и философии.

«Радоваться несчастьям своих врагов можно. То, что наш Бог мстит нашим врагам, — это норма религиозного сознания, — объяснил «КВ» дьякон Андрей Кураев . — «Мне отмщение, и Аз воздам». Такая вера — это средство к тому, чтобы удержаться от собственной мести. Но иногда связь событий не очевидна, и нужна особая прозорливость, чтоб увидеть, как связаны некие события, разнесенные по времени и месту.

Если, заболев, я скажу, что это мне по моим грехам, это будет здравое суждение. Но сказать заболевшей соседке, что причина ее горя в ее «неблагочестии», было бы простым хамством, а вовсе не прозорливостью.

Увы, от этого не застрахованы даже священники. Несколько лет назад, например, упал в Воркуте вертолет. Среди пассажиров была беременная женщина. Московский же архимандрит сказал: это Божья кара за показ по московскому телеканалу фильма «Последнее искушение Христа».

Украинские блогеры, увидевшие связь между гибелью детей и страницами их родителей в соцсетях, повели себя, как этот архимандрит. Их реакция на трагические события — это им диагноз. Но, конечно, не всему украинскому народу, который искренне сострадал нашей беде».

Прежде чем представить мнение Рубена Апресяна, доктора философских наук, заведующего сектором этики Института философии РАН , нужно объяснить значение термина «ресентимент», который он использует в своем ответе.

Ресентимент — это враждебность к тому, что человек считает причиной своих неудач. Из-за этих неудач у него возникает чувство слабости, неполноценности, и он старается его компенсировать, формируя систему ценностей, которая отрицает ценности «врага».

Если украинские блогеры считают причиной своих неудач Россию, у них развивается ресентимент в отношении россиян. Поэтому в нашей системе ценностей гибель детей — запредельная боль, трагедия, ужас. А у них сформировалась другая система ценностей, в которой гибель детей равноценна гибели насекомых, если это дети «врага», из-за которого, как им кажется, они терпят свои неудачи.

«Я бы рассматривал такие нравственные эксцессы на пересечении ресентимента, злорадства, «обратной» зависти, а еще и вполне позитивного чувства: облегчения от сознания обойденного несчастья, — говорит Рубен Апресян. — Последнее может сопутствовать и самому искреннему состраданию. И тем не менее, сострадая, я удовлетворяюсь тем, что не я вынужден быть предметом сострадания других, что меня обошло это несчастье.

Злорадство сродни этому чувству, хотя и с другим знаком: несчастье, случившееся с тем, кого я считаю врагом или просто соперником, меня радует так же, а то и больше, как и то, что это несчастье случилось не со мной».

По мнению Александра Рубцова, руководителя Центра философских исследований идеологических процессов Института философии РАН, украинские блогеры не правы хотя бы потому, что к кемеровской трагедии никакая высшая сила вообще не причастна. В данном случае люди все сами устроили. Своими руками.

«Бог если и мстит (а точнее, наказывает), то громами, потопами, трясением земли, гладом, мором и змеями. А вот создать такую корявую систему оценки-соответствия и государственного контроля-надзора, при которой сложнейшие объекты функционируют вообще вне правил какой-либо безопасности, — это даже для него слишком окольный и извилистый способ мести. Даже если за Донбасс».

Ответ на вопросы «КВ» Александр Рубцов видит в области морали и психологии:

«Боюсь, что люди на животном уровне радуются беде врагов даже там, где смерть. Фраза «так вам, козлам, и надо» — фактически осмысленная формула этой морали. Но поскольку в этом зверстве что-то человеческое еще брезжит, они подспудно чувствуют, какие они при этом сволочи, а потому притягивают Божью кару, чтоб только оправдать свое изуверское злорадство.

Человек, вообще что-то думающий о Боге, ничьей смерти радоваться не может — тем более безвинной и случайной.

Когда у нас радовались 11 сентября, это было из той же морали и психологии, что и «закон Димы Яковлева » или нынешние идеи по поводу запрета на ввоз лекарств. При такой морали отключается отношение к людям как к людям. Те, кто ее придерживается, вообще смерти как таковой не видят».

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Наши эксперты смотрят на проблему с разных сторон. Поэтому их мнения разнятся. Это хорошо. Каждый может выбрать из них то объяснение злорадству украинских блогеров в соцсетях, которое наилучшим образом соответствует его верованиям, ощущениям и убеждениям.

Мы же этой статьей предлагаем взглянуть на проблему еще с одной стороны — зеркальной — и постараться увидеть в украинских блогерах, возомнивших себя толкователями воли Господней, собственное свое отражение.