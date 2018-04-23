31 мая — 1 июня пройдет форум «Internal Communications Force 2018»

Столько интерактивов и групповых решений вопросов не было ещё ни на одном форуме. Совместная работа всего профессионального комьюнити даст каждому участнику конкретный набор методик для решения любого вопроса внутренних коммуникаций.

Перед Вами выступят:

Алексей Ситников , Коуч, психо— и гипнотерапевт, Доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор

Со специальным докладом «Методы исследования аудитории для точной настройки коммуникации»

Представит кейс: «Как построить внутренние коммуникации с нуля в территориально распределенной организации с высоким уровнем информационных рисков?»

Екатерина Моисеева , Менеджер по развитию бренда работодателя, STADA

Кейс «Ценностное предложение как ядро коммуникации с сотрудниками: как найти своими силами и зачем искать»

Евгения Озерная, Начальник отдела развития корпоративной культуры, ИНГОССТРАХ

Кейс: «Как перейти к управлению по ценностям во внутренних коммуникациях»

Никита Воробьев , Менеджер по внутренним коммуникациям, MARS CHOCOLATE RUSSIA

С кейсом «Хватит отправлять письма! Интеграция ценностей в повседневную деятельность компании»

И это лишь малая толика из всех приглашенных спикеров.

Большой охват профессиональных областей и обширный опыт их представителей создаст базу актуальных знаний. А атмосфера диалога превратит эти знания в конкретные решения поставленных вопросов.

"Internal Communications Force 2018" — это форум, на котором будет кипеть реальная работа коллективного разума. Так что засучите рукава и приходите к нам 31 мая — 1 июня 2018.

Подробности на сайте: http://auditorium-cg.ru/icf и по телефону +7 (495) 789-37-46