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31 мая — 1 июня пройдет форум «Internal Communications Force 2018»
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31 мая — 1 июня пройдет форум «Internal Communications Force 2018» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Столько интерактивов и групповых решений вопросов не было ещё ни на одном форуме. Совместная работа всего профессионального комьюнити даст каждому участнику конкретный набор методик для решения любого вопроса внутренних коммуникаций.
Перед Вами выступят:
Алексей Ситников, Коуч, психо— и гипнотерапевт, Доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор
Со специальным докладом «Методы исследования аудитории для точной настройки коммуникации»
Татьяна Руссинова, Начальник управления внутренних коммуникаций, БАНК РОССИИ
Представит кейс: «Как построить внутренние коммуникации с нуля в территориально распределенной организации с высоким уровнем информационных рисков?»
Екатерина Моисеева, Менеджер по развитию бренда работодателя, STADA
Кейс «Ценностное предложение как ядро коммуникации с сотрудниками: как найти своими силами и зачем искать»
Евгения Озерная, Начальник отдела развития корпоративной культуры, ИНГОССТРАХ
Кейс: «Как перейти к управлению по ценностям во внутренних коммуникациях»
Никита Воробьев, Менеджер по внутренним коммуникациям, MARS CHOCOLATE RUSSIA
С кейсом «Хватит отправлять письма! Интеграция ценностей в повседневную деятельность компании»
И это лишь малая толика из всех приглашенных спикеров.
Большой охват профессиональных областей и обширный опыт их представителей создаст базу актуальных знаний. А атмосфера диалога превратит эти знания в конкретные решения поставленных вопросов.
"Internal Communications Force 2018" — это форум, на котором будет кипеть реальная работа коллективного разума. Так что засучите рукава и приходите к нам 31 мая — 1 июня 2018.
Подробности на сайте: http://auditorium-cg.ru/icf и по телефону +7 (495) 789-37-46
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