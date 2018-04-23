Орлов и Морозов подали документы на участие в выборах главы Союза конькобежцев России 

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представитель Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадим Морозов и генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов подали документы на участие в выборах главы Союза конькобежцев России. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина.
В понедельник стало известно, что Алексей Кравцов, который занимал должность главы Союза конькобежцев России с декабря 2009 года, снял свою кандидатуру с очередных выборов.
"На данный момент мы имеем документы от двух кандидатов — представителя тверской федерации Вадима Морозова, а также от генерального директора конькобежного центра «Коломна» Сергея Орлова. Окончание приема заявок — вечер 24 апреля", — заявила Слаутина.
Отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России, на котором пройдут выборы главы организации, пройдет 25 мая.