Ещё
Орлов и Морозов подали документы на участие в выборах главы Союза конькобежцев России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орлов и Морозов подали документы на участие в выборах главы Союза конькобежцев России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представитель Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадим Морозов и генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов подали документы на участие в выборах главы Союза конькобежцев России. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина.
В понедельник стало известно, что Алексей Кравцов, который занимал должность главы Союза конькобежцев России с декабря 2009 года, снял свою кандидатуру с очередных выборов.
"На данный момент мы имеем документы от двух кандидатов — представителя тверской федерации Вадима Морозова, а также от генерального директора конькобежного центра «Коломна» Сергея Орлова. Окончание приема заявок — вечер 24 апреля", — заявила Слаутина.
Отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России, на котором пройдут выборы главы организации, пройдет 25 мая.
ТАСС: последние новости
Глава ВЭБ: пакет акций "Русала" у банка безрисковый Более 230 тыс. человек убирали Петербург в субботник Путин не встречался с Дерипаской после объявления санкций со стороны США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин74
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир94
Саргсян подал в отставку821
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение221
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение