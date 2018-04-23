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Липчан лишат на день электричества и воды
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Липчан лишат на день электричества и воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
24 апреля несколько улиц Липецка останутся без электричества и воды, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».
С 9.00 до 16.00 не будет света в домах по улицам:
Смирнова, Городовикова, Рябиновая, Солнечная.
С 10.00 до 20.00 останутся без воды жители домов по улицам:
Бачурина, 1; 4; 5; 10; 9; 13; 12; 15;6-й Гв. Дивизии, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 28; 23; 24; 25; 26;К. Шаталовой, 1; 2; 3; 4; 6; 10; 18; 8;Молодежная, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 10; 15; 12; 17; 14; 19; 16; 18; 20; 23; 22; 25;Кондарева, 1; 3; 5; 9; 11; 2; 4; 13; 15; 17; 19; 21;Жуковского, 5; 7; 9; 9а; 11; 11а; 13; 13а; 13б; 11б; 15; 15а.
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