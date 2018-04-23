Ещё
Заместителем управляющего Нижегородским отделением Сбербанка назначена Ольга Карловская
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заместителем управляющего Нижегородским отделением Сбербанка назначена Ольга Карловская 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Заместителем управляющего Головным отделением по Нижегородской области ПАО Сбербанк назначена Ольга Аркадьевна Карловская. Она будет курировать работу блока «Розничный бизнес».
Ольга Карловская окончила Амурский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Вся ее трудовая деятельность связана со Сбербанком. Ее карьера началась в 1998 году с позиции контролера. В 2006 году была назначена на должность заместителя управляющего Благовещенским отделением. С 2013 года работала заместителем управляющего Приморским отделением Дальневосточного территориального банка.
«Ольга Карловская — наглядный пример успешной карьеры в Сбербанке, если есть желание решать сложные задачи, ставить амбициозные цели и развиваться. Желаю Ольге продуктивной работы в нашей команде и достижения всех поставленных целей», — отметил Сергей Алимов, управляющий Головным отделением Сбербанка по Нижегородской области.
Напомним, что Олег Ходус, ранее руководивший блоком «Розничный бизнес» в Головном отделении по Нижегородской области ПАО Сбербанк, в марте 2018 года перешел на должность заместителя председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.
Newsroom24: последние новости
Реклама алкоголя сети магазинов «Красное&Белое» признана ненадлежащей Первая в России электронная таможня откроется в Нижнем Новгороде Студенты нижегородского Политеха представили уникальное транспортное средство на «ВУЗПРОМФЕСТ-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин74
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир96
Саргсян подал в отставку825
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение222
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение