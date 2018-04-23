Заместителем управляющего Нижегородским отделением Сбербанка назначена Ольга Карловская

Ольга Карловская окончила Амурский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Вся ее трудовая деятельность связана со Сбербанком. Ее карьера началась в 1998 году с позиции контролера. В 2006 году была назначена на должность заместителя управляющего Благовещенским отделением. С 2013 года работала заместителем управляющего Приморским отделением Дальневосточного территориального банка.

«Ольга Карловская — наглядный пример успешной карьеры в Сбербанке, если есть желание решать сложные задачи, ставить амбициозные цели и развиваться. Желаю Ольге продуктивной работы в нашей команде и достижения всех поставленных целей», — отметил Сергей Алимов , управляющий Головным отделением Сбербанка по Нижегородской области.

Напомним, что Олег Ходус, ранее руководивший блоком «Розничный бизнес» в Головном отделении по Нижегородской области ПАО Сбербанк, в марте 2018 года перешел на должность заместителя председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.