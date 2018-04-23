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Бобровыми тропами
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Бобровыми тропами 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Экологические тропы — это неотъемлемая часть лесопарковых зон Москвы. Само наличие такого объема лесных массивов в мегаполисе — уникально. Нигде в мире на территории крупных городов нет стольких естественных зеленых территорий. А у нас есть!
Петровские дубки
Парк «Кузьминки-Люблино» — один из самых больших в столице и самый большой — на юго-востоке. Здесь можно провести не один день, и скучно не будет. В речке Чурилихе, например, водятся карась, плотва и щука.
— Я здесь круглый год рыбачу, — рассказывает житель Люблина Виталий Никифоров. — Слияние с природой — полнейшее. Здесь даже звуков города почти не слышно. Особенно летом, когда листва весь шум гасит.
В дальних уголках экотропы растут деревья-долгожители.
Среди них — петровские дубы и лиственница, которым уже несколько веков! А еще здесь бегают непугливые белки, которые едят с рук.
— Главное — стоять не шелохнувшись, — рассказывает Екатерина Курилова. — Мы с детьми этот трюк целый месяц отрабатывали. Кстати, орешки не должны быть солеными.
Иначе белки их есть не станут.
А еще на экотропе можно встретить зяблика, соловья, лазоревку и других птиц. Если повезет, получится даже сфотографировать.
— Люди приходят сюда, потому что устают от городской суеты, хотят своими глазами увидеть кусочек живой природы, — рассказывает начальник отдела экопросвещения и учета животных природной территории «Кузьминки-Люблино» Осип Тунинский. — Но уникальность нашего парка в том, что здесь можно не только побывать на природе, но и познакомиться с историей — на территории парка расположена усадьба Кузьминки.
Переходное болото
Измайловский лесопарк, пожалуй, можно назвать самым спортивным. На берегу Красного озера расположены домик для «моржей» и самодельная качалка — турники, брусья, штанги и тренажеры, изготовленные самими посетителями еще много лет назад.
— Я занимаюсь здесь уже, наверное, лет пять, — рассказывает студент Артем Семушкин. — Сначала катаюсь на велосипеде, а потом загружаюсь с «железом».
«Железо», кстати, не совсем обычное. Вместо металлических дисков на штанге, например, колеса от грузовиков! — А после занятий и искупаться в озере можно, — рассказывает Артем.
Рядом с озером — две волейбольные площадки. Игра тут идет круглый год.
Украшение парка — чистейшая река Серебрянка и каскад прудов, часть которых выкопана еще при царе Алексее Михайловиче — отце Петра I.
Самый крупный — Лебедянский. Вдоль него наматывают круги десятки любителей бега. А в долине Серебрянки сохранились фрагменты пойменных лугов и сформировались настоящие пойменные леса — черноольшанники.
— Большая редкость для города — сохранившееся переходное болото, где есть особые сфагновые мхи, — рассказывает кандидат биологических наук Борис Самойлов. — Болото, кстати, объявлено памятником природы. Основная часть парка — старые широколиственные леса из липы и дуба. Тропинок в этих лесах так много, что можно гулять хоть пешком, хоть на велосипеде. А еще недалеко от Красного пруда есть уникальная лиственничная роща. В парке, кстати, можно встретить зайцев — беляков и русаков, горностаев, ласк, белок и кротов.
Территория выдр и горностаев
Северо-запад столицы славится «корабельными» соснами.
Больше всего их, пожалуй, в Серебряном Бору. Экотропа идет вдоль Бездонного озера.
Когда-то здесь была шахта, где добывали серебряную руду. По одной из версий, именно поэтому бор и назвали Серебряным.
С вышки, стоящей на берегу озера, открывается прекрасный вид на большую часть бора. Раньше, правда, тут был еще и бинокль, но сейчас его нет. Может, вернут? Иду по экотропе. Ого! А это что за чудо? Птица, очень похожая на журавля, заметив меня, скрывается в кустах.
— Неудивительно. В Серебряном Бору время от времени встречаются цапля, пустельга, сова и даже семейство черных коршунов, — рассказывает Борис Самойлов.
А еще на деревьях вдоль воды видны следы зубов. Это боб ры. С одной стороны — здорово.
Бобры живут только в чистой воде.
С другой — чтобы строить хатки, бобры валят деревья, буквально убивая лес. В «ПокровскомСтрешневе» — соседнем парке, стволы деревьев закрывают специальной металлической сеткой. Вроде помогает.
— Вообще фауна Серебряного Бора насчитывает около 100 видов животных, — рассказывает профессор, доктор сельскохозяйственных наук Федор Дякун. — Из млекопитающих доминируют мелкие норные виды: крот, еж, зайцы, белка, черный хорь и ласка.
В последние годы, помимо боб ров, территорию освоили выдры и горностаи.
— Если хотите увидеть редких птиц или животных, лучше приходить рано утром, когда еще никого нет, — делится секретом житель Щукина Виктор Сидельников, которого я встретил на экотропе. — Желательно в будний день, когда еще меньше людей. Чем дальше от пикниковой зоны или пляжа, тем лучше.
Чистая Прибалтика
Совсем рядом с Серебряным Бором — Щукинский полуостров. Это часть Москворецкого парка и, пожалуй, одно из самых тихих мест в Москве.
Потому что вокруг — либо Москва-река, либо Канал им. Москвы. Дорог минимум.
— Здесь очень приятно кататься на велосипеде, — рассказывает житель Строгина Иван Ткачук. — Машин практически нет, зато много хорошо утоптанных тропинок и грунтовых дорог.
Вообще Щукинский полуостров — место уникальное.
Здесь, например, есть осоковые, рогозовые и тростниковые болота, участки пойменных и суходольных лугов, высокоствольных пойменных ивняков, березняков и сосняков. А еще тут можно увидеть настоящие песчаные дюны, поросшие соснами, — чистая Прибалтика! — Примечательно, что на Щукинском полуострове встречается самосев сосны и ели — явление для московских лесопарков весьма редкое, — рассказывает Борис Самойлов.
Флора полуострова насчитывает более 300 видов и отличается обилием особо охраняемых видов растений. Среди них встречаются орхидеи, мякотница однолистная, пальчатокоренник мясо-красный и Фукса, ландыш майский, купальница европейская, горец змеиный, ирис желтый…
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