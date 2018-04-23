Предприятия Урала провели День здоровья для воспитанников Верхнетагильского детдома 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) будет привлекать спонсоров для ряда социальных проектов в регионе. В корпорации сообщают, что в рамках первого такого мероприятия в минувшее воскресенье воспитанники Верхнетагильского детского дома при участии медсестер Областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) и студентов Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) учились оказывать первую медицинскую помощь — накладывать жгуты и правильно бинтовать, изучали здоровые привычки и проводили химические эксперименты, наглядно демонстрирующие вред курения, алкоголя и фаст-фуда. В КРСУ отметили, что инициаторами проекта, кроме корпорации, выступили руководители региональных предприятий — Уральского трубного завода, Уральского оптико-механического завода, Института энергосбережения им. Данилова, технопарка «Университетский, сервиса платежей „Фрисби“, отеля „Вознесенский“, компаний CHADOLINI, „Автобан-Березовский-Плюс“, „АИС-Групп“, „СН „Систем“, ООО „ЕСП“, ГК Softline, „УралХимСервис“, „Большие системы“. В мероприятии участвовали доцент кафедры пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний УГМУ Елена Светлакова и заместитель главного врача по лечебной работе ОДКБ №1 Ольга Кожевникова. В КРСУ отметили, что они объединились как выпускники бизнес-школы Уральского федерального университета (УрФУ) и Президентской программы подготовки управленческих кадров, придумали программу и привлекли спонсоров. „Уже на протяжении нескольких лет выпускники президентской программы УрФУ проводят тематические мероприятия в детских домах. Это не покупка одежды или конфет. Скорее это нетривиальная благотворительность, которая дарит впечатления. По мере возможности мы стараемся в рамках этого дня помочь деткам чуть лучше понять окружающий мир, пробудить в них интерес к красивой и правильной жизни, к профессиям, и привить здоровые привычки“, — приводят в КРСУ слова руководителя проекта Александры Ефименко, директора Екатеринбургского филиала компании „ЕСП“. Она добавила, что в этот раз программа называлась „ЗОЖ Трансформация. Путь супергероя, „ЗОЖги в себе Супергероя“. „Хотели показать: чтобы стать супергероем и жить счастливо, надо приложить усилия, в том числе осознанно относиться к своему здоровью и физической форме“, — отмечает Ефименко. Медсестры ОДКБ № 1 провели для ребят игру „Суперисцеление“ по самым главным и понятным даже малышам навыкам первой медицинской помощи, студенты УГМУ показали представление „Зачистка“ на тему гигиены зубов. Поддержку мероприятию оказал парк научных развлечений „Ньютон“, который организовал выездную лабораторию, и дети провели ряд экспериментов: пробовали растворить гамбургер в соляной кислоте и смотрели содержание смол в сигаретах. Также ребята соревновались в спортивных упражнениях и делали зарядку при поддержке персонального тренера Юрия Мальцева. Также для ребят был организован полезный фуршет и фотозона с известными супергероями. При поддержке спонсоров для детдома также были приобретены медицинское оборудование и медикаменты. Это не первый опыт подобной работы уральских промышленников и вуза. В 2016 и 2017 годах выпускники бизнес-школы УрФУ проводили фестивали, погружающие ребят в профессии инженеров, химиков, поваров, стилистов. Весь проект является полностью частной инициативой. Инициаторы намерены продолжить эту работу и привлекать новых спонсоров. АО „Корпорация развития Среднего Урала“ была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.