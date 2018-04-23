В России не поверили оценкам МВФ уровня коррупции

Международный валютный фонд объявил о пересмотре основных принципов борьбы с коррупцией. Оценка коррупционных рисков теперь будет учитываться при кредитовании стран, входящих в МВФ. Кроме того, необходимо будет проходить регулярную оценку нормативно-правовой базы на предмет наличия механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал заявил, что объективность оценок и рейтингов, которые проводят, в том числе, политические структуры и организации в отношении России , вызывает серьезные сомнения.

«Есть определённые риски, связанные с популистскими структурами, в том числе политическими, которые выставляют различные рейтинги, например, по уровню коррупционной напряжённости. Ряд критериев, которыми они руководствуются при оценке уровня коррупции в РФ, мягко говоря, вызывают вопросы. Если эта оценка не уйдет в политический уклон, то все в будет в рамках международного сотрудничества», — отметил Цымбал.

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Эксперт уточнил, что Россия входит во все международные комитеты и комиссии по борьбе с коррупцией, в том числе, в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), которая занимается разработкой основных правил по борьбе с коррупцией и исключением возможных коррупционных рисков при коммерческой деятельности.

«Ведение новых правил МВФ идет в русле всех основных решений этих комиссий и сочетается с теми нормами, которые вводит наш Центробанк . Уже несколько лет действуют ужесточенные правила идентификации клиентов. Обязательно проверяются платежи на возможные риски, связанные с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем, или же связанные с финансированием терроризма. В прошлом году были приняты жесткие меры, которые разрешили банковским структурам проверять клиента, вплоть до запрета выдачи вклада, перевода денежных средств, если эти операции будут подозрительными. Должностные лица обязаны отчитываться не только о своих доходах, но и о расходах. Кроме того, группа должностных лиц расширена — в нее входят также те, кто работают в коммерческих структурах, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Например, ОАО «РЖД» и другие естественные монополии. Поэтому решения международных финансовых структур лежат в русле мировых договоренностей и действий ЦБ», — подчеркнул собеседник НСН.

Изменения будут внесены в методические указания по вопросам управления фонда от 1997 года по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран, входящих в состав организации, отмечает RT. Ранее главными угрозами для мировой экономики в МВФ назвали увеличение финансовой уязвимости, торговой и геополитической напряжённости, а также высокий мировой долг.