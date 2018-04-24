Экс‐депутат гордумы осуждена за фальсификацию на выборах во Владивостоке

Бывшая народная избранница Зинаида Ким получила условный срок за то, что организовала фальсификацию избирательных документов. Депутат была поймана с поличным журналистами, которые зафиксировали явку подставных лиц и факт фальсификации. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Ленинский райсуд Владивостока приговорил Зинаиду Ким к двум годам лишения свободы условно, а ее подельницу — председателя УИК — Елену Футину к полутора годам условного заключения. Ким и Футина осуждены за фальсификацию на выборах в Государственную Думу РФ и Заксобрание Приморья в 2016 году.

Как сообщается, Зинаида Ким и Елена Футина с приговором суда не согласны и намерены подавать апелляцию.

В Приморье завершено расследование уголовного дела против бывшей главы администрации Славянского городского поселения Нины Кучиной.

Экс-чиновница

обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).