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Экс‐депутат гордумы осуждена за фальсификацию на выборах во Владивостоке
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Экс‐депутат гордумы осуждена за фальсификацию на выборах во Владивостоке 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Бывшая народная избранница Зинаида Ким получила условный срок за то, что организовала фальсификацию избирательных документов. Депутат была поймана с поличным журналистами, которые зафиксировали явку подставных лиц и факт фальсификации. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Ленинский райсуд Владивостока приговорил Зинаиду Ким к двум годам лишения свободы условно, а ее подельницу — председателя УИК — Елену Футину к полутора годам условного заключения. Ким и Футина осуждены за фальсификацию на выборах в Государственную Думу РФ и Заксобрание Приморья в 2016 году.
Как сообщается, Зинаида Ким и Елена Футина с приговором суда не согласны и намерены подавать апелляцию.
В Приморье завершено расследование уголовного дела против бывшей главы администрации Славянского городского поселения Нины Кучиной.
Экс-чиновница
обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
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