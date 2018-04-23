Голосование за поправку к правительственному законопроекту о торговле может создать серьезную угрозу политической карьре Мэй.
Тереза Мэй может уйти в отставку уже в следующем месяце, если потеряет ключевое количество голосов по Brexit. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на данные BBC.
В следующем месяце депутаты проголосуют за поправку к правительственному законопроекту о торговле, который стремится удержать Великобританию в таможенном союзе с ЕС. Документ уже подписали десять депутатов-консерваторов.
Это голосование может создать серьезную угрозу политической карьере Терезы Мэй. Пока неясно, к чему приведет проигрыш действующего правительства. Возможно, за ним может последовать отставка Мэй.
Тереза Мэй и ее супуг Филип Джон Мэй все чаще оказываются в центре внимания британских СМИ. Отчего сами британцы называют чету Мэй «новые Тэтчеры»? И почему семья премьер-министра Британии не любит внимание прессы? Смотрите в новом расследовании «Специального репортажа». Не пропустите — 23 апреля в 20:20 на телеканале «Звезда».