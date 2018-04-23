Мэй может уйти в отставку в следующем месяце — СМИ

Голосование за поправку к правительственному законопроекту о торговле может создать серьезную угрозу политической карьре Мэй

Тереза Мэй может уйти в отставку уже в следующем месяце, если потеряет ключевое количество голосов по Brexit. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на данные BBC.

В следующем месяце депутаты проголосуют за поправку к правительственному законопроекту о торговле, который стремится удержать Великобританию в таможенном союзе с ЕС . Документ уже подписали десять депутатов-консерваторов.

Это голосование может создать серьезную угрозу политической карьере Терезы Мэй. Пока неясно, к чему приведет проигрыш действующего правительства. Возможно, за ним может последовать отставка Мэй.