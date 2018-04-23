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VeChain будет проводить идентификацию с применением нанотехнологий
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VeChain будет проводить идентификацию с применением нанотехнологий 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Нанотехнологии и фотоника стали основой способа цифровой идентификации NDCode, который совместно разработали VeChain с INPI Asia.
Блокчейн-платформа VeChain (VEN) совместно с разработчиком решений для интернета вещей INPI Asia, интегрировали в платформу криптовалюты новый способ идентификации. Система NDCode, основана на фотонике и наночастицах. Эту информацию вчера Фонд VeChain Foundation опубликовал в своём блоге.
NDCode может быть нанесен практически на любую плотную поверхность, устойчив к воздействию агрессивной среды и быстро считывается. Он представляет собой код в виде уникального узора 5х5мм, который образуется путем введения наночастиц на поверхность документа или продукта.
NDCode выдерживает температуру до 1000С°, может быть нанесен на изогнутую поверхность, устойчив к влаге и электромагнитным помехам. Идентификация может происходить даже в полной темноте и с поврежденным кодом на 30%. При этом для визуального распознавания необходимо специальное устройство.
Кроме технических преимуществ, процедура нанесения кода не дорогая, а срок действия составляет минимум 100 лет. Команда надеется, что NDCode поможет VeChainThor укрепить позиции на рынке логистики и аутентификации продуктов, а также является оптимальным решением для взаимодействия с IoT.
Ранее мы писали о том, что Microsoft обеспечит киберзащиту интернета вещей.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock, VeChain / Medium
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