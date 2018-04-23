VeChain будет проводить идентификацию с применением нанотехнологий

Нанотехнологии и фотоника стали основой способа цифровой идентификации NDCode, который совместно разработали VeChain с INPI Asia.

Блокчейн-платформа VeChain (VEN) совместно с разработчиком решений для интернета вещей INPI Asia, интегрировали в платформу криптовалюты новый способ идентификации. Система NDCode, основана на фотонике и наночастицах. Эту информацию вчера Фонд VeChain Foundation опубликовал в своём блоге.

NDCode может быть нанесен практически на любую плотную поверхность, устойчив к воздействию агрессивной среды и быстро считывается. Он представляет собой код в виде уникального узора 5х5мм, который образуется путем введения наночастиц на поверхность документа или продукта.

NDCode выдерживает температуру до 1000С°, может быть нанесен на изогнутую поверхность, устойчив к влаге и электромагнитным помехам. Идентификация может происходить даже в полной темноте и с поврежденным кодом на 30%. При этом для визуального распознавания необходимо специальное устройство.

Кроме технических преимуществ, процедура нанесения кода не дорогая, а срок действия составляет минимум 100 лет. Команда надеется, что NDCode поможет VeChainThor укрепить позиции на рынке логистики и аутентификации продуктов, а также является оптимальным решением для взаимодействия с IoT.

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текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock, VeChain / Medium