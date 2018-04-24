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Ирина Ежова стала советником мэра Иркутска
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Ирина Ежова стала советником мэра Иркутска 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Экс-глава Иркутского перинатального центра Ирина Ежова назначена советником мэра Иркутска. Об этом сообщают в администрации города. Уточняется, что Ежова будет консультировать Дмитрия Бердникова по социальным вопросам.
Напомним, что 19 марта Ирина Ежова ушла с поста председателя Думы областного центра, а позднее покинула и кабинет главы перинатального центра по причине не продления с ней контракта со стороны регионального Министерства здравоохранения.
Сейчас у мэра Иркутска несколько советников, среди них Ирина Леньшина, Иван Смолкин, Виктор Кузеванов, Михаил Коллер.
Напомним, в Приангарье выбрали лучший отряд ЮИД.
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