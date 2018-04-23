ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРДАЧИ 220-750 кВ МОСКОВСКОГО ПМЭС.
Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности в охранных зонах электрических сетей и вблизи них ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;
— устраивать всякого рода свалки и складировать корма, удобрения, солому, сено, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь на заброшенных полях;
— производить слив горюче-смазочных материалов;
— сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки;
Туристам, рыболовам, охотникам, владельцам дачных участков и остальным лицам, находящимся в охранных зонах ЛЭП, в целях сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты установленные на опорах и рядом с опорами ВЛ, а также строго соблюдать следующие требования:
— не залезать на опоры ЛЭП;
— не накидывать набросы различных предметов на провода ВЛ;
— не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле или к дереву, на котором повис провод;
— запрещено организовывать различные игры вблизи опор ЛЭП и под проводами: футбол, запуск воздушных змеев и т.д. ;
— запрещено ловить рыбу вблизи опор ЛЭП и под проводами;
— перемещаться под проводами ЛЭП с поднятой удочкой;
— запрещено зачезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов:
220 киловольт 2$ метров
500 киловольт 30 метров
750 киловольт 40 метров
Нарушение охранных зон ВЛ влечет за собой множество аварийных, а порой и трагических ситуаций.
Виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, в соответствии со ст. 215.2 УК РФ, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до лишения свободы до 5 лет.
Помните: ЛЭП — не только важнейшие составляющие экономики нашего региона, но и источник повышенной опасности!
Филиал Публичного Акционерного Общества «Федеральная Сетевая Компания Единой энергетической системы» — Московское предприятие магистральных электрических сетей, эксплуатирующее высоковольтные линии электропередачи напряжением 220-500-750 кВ, предупреждает о необходимости соблюдения Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.1 Зг № 476, от 26.08.2013 № 736).
Телефон диспетчерской службы Московского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС»:
(495) 234-65-61; (495) 234-68-59; (495) 234-65-62.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!