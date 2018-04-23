Памятка

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРДАЧИ 220-750 кВ МОСКОВСКОГО ПМЭС.

Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности в охранных зонах электрических сетей и вблизи них ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;

— устраивать всякого рода свалки и складировать корма, удобрения, солому, сено, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь на заброшенных полях;

— производить слив горюче-смазочных материалов;

— сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки;

Туристам, рыболовам, охотникам, владельцам дачных участков и остальным лицам, находящимся в охранных зонах ЛЭП, в целях сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты установленные на опорах и рядом с опорами ВЛ, а также строго соблюдать следующие требования:

— не залезать на опоры ЛЭП;

— не накидывать набросы различных предметов на провода ВЛ;

— не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле или к дереву, на котором повис провод;

— запрещено организовывать различные игры вблизи опор ЛЭП и под проводами: футбол, запуск воздушных змеев и т.д. ;

— запрещено ловить рыбу вблизи опор ЛЭП и под проводами;

— перемещаться под проводами ЛЭП с поднятой удочкой;

— запрещено зачезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов:

220 киловольт 2$ метров

500 киловольт 30 метров

750 киловольт 40 метров

Нарушение охранных зон ВЛ влечет за собой множество аварийных, а порой и трагических ситуаций.

Виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, в соответствии со ст. 215.2 УК РФ, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до лишения свободы до 5 лет.

Помните: ЛЭП — не только важнейшие составляющие экономики нашего региона, но и источник повышенной опасности!

Телефон диспетчерской службы Московского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС»:

(495) 234-65-61; (495) 234-68-59; (495) 234-65-62.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!