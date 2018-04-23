Ещё
Минфин США рассмотрит ходатайство «Русала» о снятии санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин США рассмотрит ходатайство «Русала» о снятии санкций 

Rambler News Service 44 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Минфин США рассмотрит ходатайство компании «Русал» об исключении из санкционного списка до 23 октября 2018, говорится в пресс-релизе Департамента по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
«”Русал” ощутил влияние санкций США из-за его связей с Олегом Дерипаской, но правительство США не нацеливалось на трудолюбивых людей, которые зависят от «Русала» и его дочерних компаний», — приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.
По его словам, «Русал» обратился с ходатайством об исключении из санкционного списка. Ходатайство будет рассмотрено в период действия выданной Минфином США общей лицензии, которая продлевает срок завершения сделок с «Русалом» до 23 октября 2018 года.
6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», UC Rusal.
Санкции вступили в силу с момента принятия, но компаний предоставлялось время до 7 мая, чтобы прекратить операции с «Русалом» и до 5 июня — чтобы расторгнуть существующие долгосрочные контракты с компанией.
Rambler News Service: последние новости
Песков отказался комментировать возможную поставку С-300 Сирии Зампред Госдумы предложил главе Минтранса оплачивать такси родителям после запрета колясок в метро «Нафтогаз» пообещал «Газпрому» «новые встречи» в Стокгольмском арбитраже
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саргсян подал в отставку587
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир72
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение205
Кейт Миддлтон родила48
Скрипалей могли отравить веществом из США43
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение