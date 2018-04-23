Минфин США рассмотрит ходатайство «Русала» о снятии санкций

Минфин США рассмотрит ходатайство компании «Русал» об исключении из санкционного списка до 23 октября 2018, говорится в пресс-релизе Департамента по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

«”Русал” ощутил влияние санкций США из-за его связей с Олегом Дерипаской , но правительство США не нацеливалось на трудолюбивых людей, которые зависят от «Русала» и его дочерних компаний», — приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина

По его словам, «Русал» обратился с ходатайством об исключении из санкционного списка. Ходатайство будет рассмотрено в период действия выданной Минфином США общей лицензии, которая продлевает срок завершения сделок с «Русалом» до 23 октября 2018 года.

6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group группа ГАЗ , «Базовый элемент», UC Rusal.

Санкции вступили в силу с момента принятия, но компаний предоставлялось время до 7 мая, чтобы прекратить операции с «Русалом» и до 5 июня — чтобы расторгнуть существующие долгосрочные контракты с компанией.