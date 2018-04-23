Заработок помог стать самостоятельным

Ученик 9-го класса школы № 1002 Александр Колпаков устроился на свою первую работу прошлым летом. А когда начался учебный год — продолжил трудиться. Мы узнали, как ему удается совмещать работу с занятиями.

Пока одни школьники прячутся зимой от холода и снега по домам, а летом пакуют чемоданы и уезжают в детские лагеря или с семьей отдыхать к морю, девятиклассник Александр Колпаков работает не покладая рук.

— Я не спорю, что каникулы — самая любимая пора всех школьников, — признается Александр. — Самое время хорошенько отдохнуть и набраться сил перед очередным учебным годом или четвертью. Но мне этот вариант не очень подходит. Я считаю, что в моем возрасте мужчина уже должен сам зарабатывать, а не просить у родителей деньги на очередной телефон или на кино. Опять же, бывает, нужно купить какие-то продукты домой, и мне приятно, что у меня есть такая возможность.

Первую работу Саша нашел прошлым летом. Было тяжело, но втянулся. А когда начался учебный год, не бросил ее: несколько часов в день парень раздает листовки и уверяет, что это нисколько не отвлекает его от учебы.

Нашему герою 15 лет. И сейчас он уже трудится на второй в жизни работе. Прошлым летом Александр Колпаков примерил на себя обязанности промоутера в аптеке. Переодевшись в заметную в толпе жилетку и вооружившись листовками, он зазывал новых клиентов. Работал Саша пару дней в неделю по три часа.

— Мне говорили, что работа — это сложно, — вспоминает школьник. — Я хотел попробовать это на себе. Поначалу было непросто, но первый в жизни рабочий коллектив меня поддержал. После этого стало гораздо легче.

О возможности поработать в аптеке нашему герою рассказал друг. Саша решил не откладывать дело в долгий ящик и отправился на собеседование. Нашел человека, который отвечает за персонал, и спросил, нужны ли им ответственные сотрудники. Парню дали шанс, который он использовал. Ему поставили испытательный срок, который не было смысла продолжать долго. С первых дней юный работник хорошо себя зарекомендовал. Саша вспоминает, что было непривычно чувствовать себя в новой роли.

Появились обязательства перед работодателем, немного давило чувство ответственности. Но большинство прохожих, с кем пришлось общаться, с улыбкой приветствовали парня, и это добавляло уверенности.

— Мне очень хотелось почувствовать себя самостоятельным, — признается Саша. — И это неправда, что работа мешает отдыху. Прошлым летом я и работал, и гулял с друзьями, и ходил в кино — успевал все. Считаю, что мне удалось провести каникулы с пользой.

Сейчас Александр трудится в одном из столичных центров иностранного языка. Вторую работу он выбрал в удобном для себя месте — центр расположен буквально в нескольких метрах от школы № 1002, в которой и учится парень.

Правда, работает он теперь не за деньги, а за возможность бесплатно изучать иностранный язык.

— Я решил, что так будет даже правильнее, — поясняет он свое решение. — Языки нужно знать. И чем просить у родителей деньги на курсы, я решил эту проблему самостоятельно.

Не забывает Саша следить и за физической формой.

— Я люблю заниматься спортом, хожу на тренировки по хоккею и самбо, — рассказывает о своих увлечениях юный работник. — Мне хватает времени на учебу, работу и хобби. Я научился планировать свой день.

Однажды Александру предложили поработать в любимом виде спорта — попробовать себя в качестве судьи на турнире по самбо.

— Летом из тех ребят, с кем я общаюсь, работают 2–3 человека, говорит школьник. — Остальные мои знакомые все три месяца каникул отдыхают. Близкие друзья поддержали мое желание работать. Надеюсь, и они последуют моему примеру.

Саша всерьез задумывается о том, какую профессию выбрать. К ответственному решению и подойти нужно соответствующе. Как у всех в юные годы, круг интересов у молодого человека еще не раз может поменяться. Но основные направления он для себя уже наметил.

— Мои интересы в будущей профессии находятся в совершенно разных областях, — делится своими планами Саша. — Возможно, свяжу свою жизнь с самбо, очень хочу стать тренером и передавать свои навыки другим борцам. Еще подумываю над тем, чтобы стать учителем информатики. Я всегда интересовался компьютерами, изучал возможности программного обеспечения. Это очень увлекает.

Впереди всех учеников девятых и одиннадцатых классов ждут серьезные испытания — экзамены. Саше тоже предстоит их сдавать. Подготовка идет более чем серьезная.

Александр понимает: работа работой, но учебе надо уделить больше внимания.

— Моя цель — окончить 11-й класс с хорошими оценками и поступить в престижный институт, — говорит Александр. — В свободное время ищу в интернете информацию, выбираю, в какое учебное заведение буду подавать документы. Следующий этап — определиться со специализацией. Обязательно посоветуюсь с родителями. __