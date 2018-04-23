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«Похоже на попытку повлиять на Дрозденко, а не об отставке Полтавченко»
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«Похоже на попытку повлиять на Дрозденко, а не об отставке Полтавченко» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Вокруг будущих губернаторов Петербурга и Ленинградской области собираются разные силы, и этот вопрос активно обсуждается не только на Суворовском, 67 и в Смольном, но и в других высоких кабинетах, другое дело, что это обсуждение может в очередной раз ни к чему не привести.
По Петербургу, когда есть ситуация столкновения нескольких групп влияния, и каждая пытается пролоббировать свою фигуру, вполне логично, что не пройдет ни один, если есть консолидированное решение, как должен выглядеть новый формат власти в том или ином субъекте, органе власти, госкомпании, тогда есть большая вероятность, что решение так и будет сформировано.
Раз общего мнения, куда двигаться дальше нет, то иногда проще не делать ничего и подождать, пока оно не появится. Все это, впрочем, не отменяет того, о чем мы говорили раньше — это может быть попыткой повлиять на саму досрочную отставку Георгия Полтавченко (его полномочия истекают в 2019 году).
В Ленобласти ситуация иная, чем в Петербурге и Москве, таких важных регионов на карте страны достаточно много — Свердловская область, Алтайский край, Красноярский край и так далее. Область успешный регион, лучший по СЗФО по целому ряду вещей, это так, регион, где много интересов различных групп и центров влияния, но эта ситуация не уникальна. Представить, что за Ленобласть идут такие же схватки как за Петербург, сложно.
В таком виде это похоже на заказной материал, который должен повлиять на кого-то — самого Дрозденко, людей, которые с ним работают, но у автора точно нет информации, будут ли Ковальчуки сливать кого-нибудь, он же не обсуждает с ними, как они видят будущее своей общественно-политической деятельности. Материал скомпонован, чтобы создать некий негативный фон для Александра Юрьевича (Дрозденко).
В то же время обычно, когда пишут что-то про губернатора или потенциального назначенца на федеральный уровень, пишут, как у него все плохо в регионе, пусть сомнительный, но хоть какой-то компромат вытаскивают, скандалы, негативный опыт в прошлом — тут странно, говорят, что он может быть лишится поддержки одного из центров силы нашей страны.
Ну, а материалы у силовиков есть на всех серьезных губернаторов и федеральных руководителей, вопрос только в том, что там лежит — что-то имеющее перспективы или нет. Насколько реалистично вхождение Дрозденко в новый состав правительства никто сейчас не скажет, никто не знает для начала, кто будет главой правительства, только потом пойдет расстановка этажами ниже».
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