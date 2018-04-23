Пенсионеров Ховрина приглашают на лекцию о мессенджерах

В четверг, 26 апреля, в клубе «Огонек» состоится лекция о мессенджерах для людей старшего поколения «Напиши внуку в WhatsApp». Мероприятие организуют в рамках недели IT-ликбезов. Об этом рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова

— В доступной и понятной форме желающим объяснят, как пользоваться самыми популярными сегодня мессенджерами, — уточнила Елизавета Говорова.

Начало лекции в 12.00. Всех желающих ждут в «Огоньке» по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Вход свободный, 55+. Телефон для справок +7 (495) 451-64-09. (то)