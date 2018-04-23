«Наплыв африканцев, арабов и мусульман означает уничтожение исторической нации»

Патрик Бьюкенен о том, почему в Европе автократы побеждают демократов

Консервативный американский аналитик Патрик Джозеф Бьюкенен опубликовал в своем блоге статью «Почему побеждают авторитарные правые». В качестве примера Бьюкенен приводит недавнюю победу венгерского лидера Виктора Орбана и возглавляемой им партии, у которой в парламенте страны теперь достаточно кресел, чтобы переписать конституцию. «Для прогрессистов Запада это тревожное известие», — пишет Бьюкенен и объясняет, почему правые силы сегодня на подъеме.

Орбан преследует цель прекратить поэтапную сдачу Венгрией независимости в угоду Европейскому Союзу и остановить вторжение в страну иммигрантов из Африки и исламского мира, считает автор статьи. Он задается вопросом: «Почему автократы наподобие Орбана побеждают, а либеральные демократы в Европе сдают позиции?» По мнению Бьюкенена, это объясняется тем, что автократы эксплуатируют «первичные и эксзистенциальные страхи народов Запада», в первую очередь — страх смерти своих наций.

Современные либералы и прогрессисты рассматривают нации как нечто преходящее — сегодня они существуют, завтра нет. В то время как автократы педалируют острые чувства людей нового столетия — племенную солидарность (или трайбализм — этот термин, кажется, уже русифицирован) и национализм. В контексте разворачивающегося кризиса приверженцы демократии не могут состязаться с автократами, поскольку демократы не считают кризисом то, что происходит с Западом, утверждает американский консерватор.

«Они видят нас уверенно марширующими в новый мир, где демократия, разнообразие и равноправие победили повсеместно. Для того чтобы понять причины успеха Орбана, нам нужно взглянуть на Европу и на самих себя через ту призму, сквозь которую на нас смотрят многие из людей, подобных Орбану», — пишет Бьюкенен.

Он подчеркивает, что Венгрия существует уже тысячу лет, что венгры обладают «собственным ДНК», что они принадлежат к уникальной 10-миллионной нации, у которой есть язык, религия, история, герои, культура и идентичность. Хотя по итогам I Мировой войны эта маленькая нация потеряла 2/3 своих земель, венгры желают оставаться венграми. «Им не нужны открытые двери. Они не хотят становиться меньшинством в собственной стране. И они использовали демократические механизмы, выбрав автократических правителей, у которых на первом месте венгерский народ».

«Американские элиты могут лепетать что-то по поводу «разнообразия», рассуждать о том, насколько лучше станет наша страна к 2042 году, когда белые европеиды-христиане окажутся в меньшинстве, и мы будем представлять собой «великолепную мозаику» всех рас, племен, пород и национальных культур. Для венгров такое будущее равнозначно смерти нации. Наплыв миллионов африканцев, арабов и мусульман означает уничтожение исторической нации, которую они любят и к которой принадлежат».

«Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что венгерские выборы, как и другие европейские выборы, в результате которых победили автократы, являются проявлением «национального эгоизма» — пишет Патрик Бьюкенен. — Что ж, задача выживания нации иногда требует его проявления. Однако разрешите Макрону открыть двери Франции еще перед 5 миллионами граждан бывших французских колоний, и он убедится, что великодушие и альтруизм французов не беспредельны, а вскоре в Елисейском Дворце его и вовсе заменит Ле Пен».

Из Франции аналитик вновь переносится в Америку. «Наша демократия гордится Первой поправкой, т.е. свободой слова и прессы, которая сегодня защищает богохульство, порнографию, мерзкий язык и сожжение американского флага. Мы отстаиваем право женщин на аборты и право гомосексуалистов заключать браки. Мы предлагаем миру такую свободу вероисповедания, в результате которой в наших публичных школах запрещено преподавание основ нашей исконной веры с ее нравственными ценностями. Все это представляется нашим элитам шагом вперед и отказом от стереотипов темного прошлого. В глазах существенной части населения мира Америка стала самой секуляризованной и упаднической нацией на планете, поэтому не так уж незаслуженно аятолла подарил нам имя „Великого Сатаны“.

»Национализм и авторитаризм побеждают, — цитирует Бьюкенен статью, опубликованную в The Washington Post . — В то время как демократия в качестве идеала и политической практики находится в осадном положении». Автор считает, что у этого есть причины. Он приводит слова президента Джона Адамса (1735-1826): «Наша конституция была создана для людей нравственных и религиозных». С точки зрения Патрика Бьюкенена, американцы перестали такими быть. Он приводит фразу, автором которой является его любимый поэт Томас Стернз Элиот (1888-1965): «Термин „демократия“ не несет в себе такой доли позитивного содержания, которая необходима для противостояния силам, которые вам не нравятся, поэтому демократия может быть легко трансформирована этими силами. Если для вас не существует Бога, вам остается уважать Гитлера и Сталина». Бьюкенен напоминает, что Гитлер пришел к власти в результате демократических выборов.