ВЭБ не видит особых рисков из-за владения пакетом «Русала»

ВЭБу принадлежит 3,15% акций «Русала», приобретенных в ходе IPO алюминиевой компании на бирже Гонконга в 2010 году.

"Мы не приняли никаких решений. На самом деле сейчас пакет этот заблокирован, поэтому никаких решений принять и невозможно…. Иногда время — лучший лекарь, поэтому давайте подождем. Всегда после таких событий происходит паника, которая, наверное, не несёт в себе каких-то хороших, качественных решений", — сказал Горьков по итогам набсовета ВЭБа.

"Никаких особых рисков у нас в связи с этим пакетом нет: он не такой большой был. Во-вторых, всё-таки понятно, что хорошо, если бы он рос, а не падал. Поэтому, что называется, поживем — увидим. Возможно, ситуация будет лучше, чем она сейчас", — добавил он.