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ВЭБ не видит особых рисков из-за владения пакетом «Русала»
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ВЭБ не видит особых рисков из-за владения пакетом «Русала» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 23 апр — РИА Новости. ВЭБ не видит особых рисков из-за владения пакетом акций "Русала", продолжает наблюдать за ситуацией, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.
ВЭБу принадлежит 3,15% акций «Русала», приобретенных в ходе IPO алюминиевой компании на бирже Гонконга в 2010 году.
"Мы не приняли никаких решений. На самом деле сейчас пакет этот заблокирован, поэтому никаких решений принять и невозможно…. Иногда время — лучший лекарь, поэтому давайте подождем. Всегда после таких событий происходит паника, которая, наверное, не несёт в себе каких-то хороших, качественных решений", — сказал Горьков по итогам набсовета ВЭБа.
"Никаких особых рисков у нас в связи с этим пакетом нет: он не такой большой был. Во-вторых, всё-таки понятно, что хорошо, если бы он рос, а не падал. Поэтому, что называется, поживем — увидим. Возможно, ситуация будет лучше, чем она сейчас", — добавил он.
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольный ему «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
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