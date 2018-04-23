«ВСМПО-Ависма» назвала сроки открытия второго совместного с Boeing завода

«Надеемся, что это произойдет осенью», — сказал Воеводин, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Boeing является одним из основных потребителей титана «ВСМПО-Ависма». Сейчас у компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing, производящее титановые детали для самолетов. Ранее стало известно о планах компаний запустить второй российский завод — по производству черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing-737/777/787 Dreamliner, его открытие изначально планировалось в начале 2018 г.

В апреле Госдума разработала законопроект об ответных санкциях против США , который предусматривает, помимо прочего, возможность приостановить сотрудничество с американскими компаниями в области авиастроения и ограничить экспорт редкоземельных металлов, в том числе титана. В «ВСМПО-Ависма» заявляли, что из-за этих мер компания может навсегда потерять рынок. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что правительство не станет запрещать поставки титана.