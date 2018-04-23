В Нижнем Новгороде может появиться «исторический квартал» 

Фото: Илья МясковскийВ Нижнем Новгороде может появиться «исторический квартал»Шесть домов по улице Славянской в Нижнем Новгороде уже нежилые — но и сносить их не будут. По мнению градозащитников, дома должны стать неким историческим кварталом. Но сначала территорию вокруг деревянных зданий требуется привести в порядок. Первый субботник здесь провели 21 апреля.
— Эти улицы пока остаются такими, какими видели их жившие и бывавшие здесь в разные годы писатели Владимир Короленко, Максим Горький и Леонид Андреев, певцы и музыканты Федор Шаляпин и Николай Фигнер, регенты церковных хоров братья Кривавус, архитекторы Павел Домбровский, Владимир Лемке и Святослав Агафонов, богослов и просветитель протоиерей Петр Альбицкий, духовник писателя Мельникова-Печерского протоиерей Алексий Воскресенский, краевед Дмитрий Смирнов, политик Александр Керенский, узница Шлиссельбурга Вера Фигнер, многие другие люди, оставившие глубокий след в истории нашего города и нашей страны, — говорит один из участников субботника, представитель Центра прикладной урбанистики и Общественной палаты Нижнего Новгорода Антон Дедиков. — Время неумолимо и поддержание домов в живом состоянии требует постоянных усилий.
Горожанам помогла администрация Нижегородского района — выделила технику, инструмент, пакеты и перчатки.
Как говорят сами участники, погода помешала осуществлению всех планов, поэтому, выполнив необходимый минимум, общественники переместились в парк имени Кулибина — там также работали нижегородцы на субботнике, организованном Марией Поповой.
Второй этап субботника на ул. Славянской пройдет 19 мая. Историки и экскурсоводы раскроют тайны улицы Славянской (бывшей Немецкой), будут организованы мастерские, стол с самоваром и кинопоказ.
На субботник приглашаются все желающие и неравнодушные.