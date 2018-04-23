В Нижнем Новгороде может появиться «исторический квартал»

Фото: Илья МясковскийВ Нижнем Новгороде может появиться «исторический квартал»Шесть домов по улице Славянской в Нижнем Новгороде уже нежилые — но и сносить их не будут. По мнению градозащитников, дома должны стать неким историческим кварталом. Но сначала территорию вокруг деревянных зданий требуется привести в порядок. Первый субботник здесь провели 21 апреля.

Горожанам помогла администрация Нижегородского района — выделила технику, инструмент, пакеты и перчатки.

Как говорят сами участники, погода помешала осуществлению всех планов, поэтому, выполнив необходимый минимум, общественники переместились в парк имени Кулибина — там также работали нижегородцы на субботнике, организованном Марией Поповой

Второй этап субботника на ул. Славянской пройдет 19 мая. Историки и экскурсоводы раскроют тайны улицы Славянской (бывшей Немецкой), будут организованы мастерские, стол с самоваром и кинопоказ.

На субботник приглашаются все желающие и неравнодушные.