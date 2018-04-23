Совет по предпринимательству. Прямая трансляция 

Около 200 предпринимателей в восьмой раз собрались на расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. В этот раз на обсуждение вынесены следующие темы: Предоставление бизнесу достоверной информации об охранных зонах на приобретаемых земельных участкахЗащита интересов добросовестных операторов техосмотраБизнес в социальных сетях — новая экономическая реальностьПравила работы для бизнеса в случае приостановки операций банкомСнижение ставки налога на движимое имущество для лизинговых и транспортных компаний «Казанский репортер» представляет прямую трансляцию заседания.