Если успеть досдать СЗВ-М до акта проверки, то штрафа не будет

Предприниматель подал в ПФР форму СЗВ-М за апрель сначала на двоих сотрудников и вовремя. Позже, получив от остальных работников копии СНИЛСов, он сдал в конце мая 2016 г. дополняющую форму за апрель. Фонд провел проверку сведений, составил по ней акт в июне 2017 г. и еще через несколько дней вынес решение о взыскании с предпринимателя штрафа за неполные сведения о сотрудниках.

Истец с этим не согласился и обратился в суд, требуя отменить решение ПФР. Первая и вторая судебная инстанции удовлетворили его требования, однако Фонд оспорил их решения и подал кассационную жалобу в окружной арбитраж. Однако кассационная инстанция не увидела возможности удовлетворить жалобу чиновников.

Суд установил, что предприниматель отправил дополняющую форму до того, как ошибку обнаружил ПФР. Фонд же, в свою очередь, не доказал обратного. В ст. 17 Закона №27-ФЗ предусмотрена ответственность страхователя за не поданные вовремя, неполные или неверные сведения. Штраф составляет 500 руб. за каждого из сотрудников. Минтруд РФ в Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах указал, что страхователя не штрафуют, если он исправил ошибку самостоятельно до того, как ее обнаружил ПФР, как и случилось в рассматриваемой ситуации. Кроме того, к моменту составления акта проверки заявитель уже год как предоставил дополняющую форму СЗВ-М, так что у Фонда не было оснований считать исправленные данные неверными или неполными.

Таким образом, суд третьей инстанции поддержал предпринимателя, отказывая ПФР в удовлетворении жалобы.

Однако ПФР все равно считает дополняющую СЗВ-М поводом для штрафа и даже выпустил по этому поводу соответствующее письмо.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Поволжского округа от 09.02.2018 № Ф06-29617/2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»