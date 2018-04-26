Народ против бизнесменов. Быть ли свалке в экологически чистом Бабяково?

«Мы выйдем на ночные дежурства»

«АиФ-Черноземье» уже писал о том, что буквально в паре километров от села Бабяково Новоусманского района предприниматель, глава фирмы «Бурводстрой» Сергей Синюгин начал добывать песок, а исчерпав карьер, придумал ему новое назначение — решил организовать здесь полигон твёрдых бытовых отходов.

Жители села и воронежские экологи возмутились: создание новой свалки грозит необратимыми последствиями для окружающей среды. В департаменте природных ресурсов и экологии сообщили, что ещё в октябре 2012 года ведомство отказало фирме «Бурводстрой» в праве пользоваться недрами, а в мае 2013 года не разрешило организовать полигон ТБО.

Уже дважды, в 2015 и 2016 годах, по этому вопросу проводились общественные слушания, и оба раза бабяковцы единодушно голосовали против свалки. А 14 апреля в посёлке прошёл митинг — поводом стало решение Сергея Синюгина изменить вид использования земли.

И вот на прошлой неделе областное руководство впервые чётко выразило отношение к проблеме. На встрече с представителями фракций областной Думы Александр Гусев сообщил, что принято решение отказаться от идеи утилизировать мусор на этой площадке. Между тем бизнесмены, запланировавшие вложиться в полигон, уверены, что точка в этой истории ещё не поставлена.

«Рано об этом говорить, — прокомментировал представитель Сергея Синюгина Роман Стрейкманис. — У нас есть всего-навсего проект и гора разных согласований, которые будут подвергаться детальному анализу государственной экологической экспертизой».

Впрочем, экспертиза если и будет, то не скоро. Главное препятствие — позиция Федерального агентства воздушного транспорта , которое указало, что участок земли расположен в полосе подхода к аэродромам близ села Чертовицкое и ВАСО , а значит, создавать там свалку запрещено: отбросы привлекают птиц, что может быть опасно для взлетающих и идущих на посадку самолётов.

Бизнесмены не согласны и подчёркивают, что по проекту полигон не будет принимать биологические отходы, а значит, птицам новая свалка не интересна.

«Эти граждане мягко стелют, да жёстко спать, люди им не верят, — говорит жительница Бабяково Ирина Лосева . — Мы не собираемся успокаиваться, будем держать ухо востро и, если понадобится, выйдем на ночные дежурства, но не допустим строительства свалки».

Почему только сейчас?

Местные жители протестуют давно. Почему же их услышали только сейчас? Пожалуй, главную роль сыграл громкий скандал, связанный с отравлением свалочным газом жителей подмосковного Волоколамска . В то же время воронежские СМИ не раз писали о том, что бизнесмен Сергей Синюгин близок к вице-губернатору Геннадию Макину, который начинал свою политическую карьеру в Новоусманском районе. Возможно, смена областного руководства сказалась и на силе влияния высокопоставленного чиновника.

Против строительства свалки открыто выступала и строительная компания «Инстеп», которая опасалась, что цена возводимого поблизости жилья может резко упасть. Список версий можно продолжить и дальше: в живописном и близком к Воронежу Новоусманском районе сходятся интересы многих, в том числе столичных, бизнес-групп.