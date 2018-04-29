Ещё
Столичные поликлиники изменят режим работы в майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные поликлиники изменят режим работы в майские праздники 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: k1news.ru
Поликлиники, женские консультации и территориальные центры соцобслуживания поменяют график работы в майские праздники, сообщает сетевое издание m24.ru.
28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00, 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая — с 09:00 до 16:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая можно будет с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая будут работать с 08:00 до 20:00, с 29 апреля по 2 мая, 5, 6 и 9 мая — с 09:00 до 15:00. Вызов на дом можно будет оформить с 09:00 до 14:00.
Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.
Женские консультации 28 апреля, 3, 4, 7, 8 мая будут работать в обычном режиме, 29 апреля, 2 и 6 мая — с 09:00 до 15:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. 1 и 9 мая женские консультации будут работать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00.
Управление соцзащиты 28 апреля будет работать с 09:00 до 17:00. Нерабочие дни — 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая.
Газета.Ru: последние новости
Погранслужба России предостерегла от браконьерства в Азовском море Судовская Аравия предложила отправить России пробные партии пшеницы Госдеп: страны G7 открыты к диалогу с Россией
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора676
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана340
ФСБ обратилась к украинским браконьерам167
Порошенко похвастался победой «украинского» флота447
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы31
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение