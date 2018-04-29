Столичные поликлиники изменят режим работы в майские праздники

Поликлиники, женские консультации и территориальные центры соцобслуживания поменяют график работы в майские праздники, сообщает сетевое издание m24.ru

28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00, 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая — с 09:00 до 16:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая можно будет с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая будут работать с 08:00 до 20:00, с 29 апреля по 2 мая, 5, 6 и 9 мая — с 09:00 до 15:00. Вызов на дом можно будет оформить с 09:00 до 14:00.

Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Женские консультации 28 апреля, 3, 4, 7, 8 мая будут работать в обычном режиме, 29 апреля, 2 и 6 мая — с 09:00 до 15:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. 1 и 9 мая женские консультации будут работать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00.

Управление соцзащиты 28 апреля будет работать с 09:00 до 17:00. Нерабочие дни — 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая.