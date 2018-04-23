Стойку с дорожными знаками восстановили на Зеленоградской

Максим Ликсутов. После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» в порядок привели накрененную стойку с дорожными знаками на Зеленоградской улице. О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)