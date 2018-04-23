Ещё
Стойку с дорожными знаками восстановили на Зеленоградской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стойку с дорожными знаками восстановили на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» в порядок привели накрененную стойку с дорожными знаками на Зеленоградской улице. О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе стартовали в Ховрине Дорожный знак привели в порядок на улице Лавочкина Субботник 21 апреля пройдет в сквере на улице Дыбенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин80
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир96
Саргсян подал в отставку863
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение226
Кейт Миддлтон родила56
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение