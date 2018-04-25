Вместо свалки — деревья. В перспективе это будет «озеленённая территория»

В июле в Челябинске начнёт работать региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Он был определён на конкурсе, проведенном министерством экологии Челябинской области . Регоператором стала магнитогорская компания ООО «Центр коммунального сервиса».

О том, что это значит для жителей областного центра, рассказали на пресс-коференции в администрации Челябинска.

Новые тарифы

Как рассказал директор ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов , до 1 июля жители Челябинска получат официальные письма, в которых их проинформируют о смене оператора по вывозу ТКО. Никаких письменных договоров с новым оператором жители заключать не обязаны. Оплата услуги по квитанции будет по факту считаться заключением договора.

В Магниторске, где «Центр коммунального сервиса» вывозит бытовые отходы, сегодня месячный тариф составляет 87,5 рубля с жителя многоквартирного дома. В Челябинске мы будет платить по такому же принципу — с каждого прописанного человека (сейчас плата рассчитывается в зависимости от жилой площади). Поэтому представители компании советуют челябинцам, если число тех, кто прописан в квартире, изменилось, сообщить об этом в управляющую организацию.

Роста тарифов при введении новой схемы обращения с ТКО избежать не удастся. Во-первых, потому что возить мусор теперь будут дальше — на полетаевский полигон. (Кстати, Полетаево — это временная площадка, новый полигон для челябинского мусора будет находиться в Чишме.) Во-вторых, ежегодно в июле по всей стране происходит запланированное увеличение тарифов ЖКХ.

Алексей Бубнов надеется, что в недалёком будущем появится возможность снизить тарифы: «Сейчас в Челябинске перерабатывается только 7% отходов, всё остальное складируется на свалке. Наша задача — увеличить цифру переработки до 25%. За счёт этого возможно снижение тарифа для населения».

Кстати, новый размер платы за вывоз мусора пока неизвестен. Согласно, законодательству, его определит региональное министерство тарифного регулирования. Это должно произойти в течение ближайших двух месяцев. Как только размер платы будет определён, оператор приступит к работе.

Что будет вместо свалки?

Уже много лет говорится о необходимости раздельного сбора бытовых отходов. По словам исполняющей обязанности министра экологии Челябинской области Яны Куприковой, сейчас вводить раздельный сбор мусора бесполезно, потому что нет предприятий, способных в промышленных масштабах перерабатывать отдельно пластик, стекло, ткани, бумагу. Проще говоря, этот отсортированный мусор некуда везти.

Тем не менее в 2019 году власти планируют приступить к масштабному проекту по раздельному сбору и сортировке мусора. Часть расходов возьмёт на себя инвестор, часть средств поступит из бюджетов разных уровней. «Наша область одной из первых получила 113 млн рублей из федерального бюджета на строительство сортировочных объектов», — говорит Яна Куприкова.

Судьба городской свалки, которая много лет отравляла воздух в Челябинске, уже практически решена. В тот момент, когда к работе приступит региональный оператор по обращению с ТКО, свалка будет закрыта. По словам главы города Евгения Тефтелева, на рекультивацию свалки требуется 1,2 млрд рублей. Необходимый миллиард городские власти рассчитывают получить из федерального бюджета. В идеале на месте городской свалки должна появиться «озеленённая территория».