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Госсовет КНР провел кадровые перестановки
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Госсовет КНР провел кадровые перестановки 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Госсовет КНР в понедельник объявил о ряде кадровых перестановок в государственных органах.
Чжан Цзивэнь назначен заместителем начальника Главного таможенного управления КНР.
Чжоу Люцзюнь и Дэн Боцин назначены заместителями главы Агентства по сотрудничеству в области международного развития.
Цюй Юньхай назначен заместителем начальника Государственного управления по делам иммиграции.
Лю Хэ снят с должности заместителя председателя Государственного комитета по делам развития и реформ.
Хань Вэньсю освобожден от должности заместителя главы Исследовательского центра при Госсовете КНР.
Чжуан Жунвэнь снят с поста заместителя начальника Государственной канцелярии Интернет-информации. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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