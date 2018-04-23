Госсовет КНР провел кадровые перестановки 

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Госсовет КНР в понедельник объявил о ряде кадровых перестановок в государственных органах.
Чжан Цзивэнь назначен заместителем начальника Главного таможенного управления КНР.
Чжоу Люцзюнь и Дэн Боцин назначены заместителями главы Агентства по сотрудничеству в области международного развития.
Цюй Юньхай назначен заместителем начальника Государственного управления по делам иммиграции.
Лю Хэ снят с должности заместителя председателя Государственного комитета по делам развития и реформ.
Хань Вэньсю освобожден от должности заместителя главы Исследовательского центра при Госсовете КНР.
Чжуан Жунвэнь снят с поста заместителя начальника Государственной канцелярии Интернет-информации. -0-