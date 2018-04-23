Тарифы ОМС затянули нижегородские больницы в плохую долговую историю

Контрольно-счетная палата (КСП) Нижегородской области обнародовала результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» (ГП НО «НОФ») за 2016–2017 годы. Наряду с ростом выручки и чистой прибыли по итогам прошедших двух лет на 89% увеличилась дебиторская задолженность предприятия. На конец 2015 года она составляла 572,105 млн рублей, на конец 2016 года — 895,434 млн рублей, 2017 года — 1 млрд 83,54 млн рублей. По пояснению КСП, рост показателя обусловлен увеличением задолженности со стороны государственных бюджетных учреждений здравоохранения Нижегородской области за поставленные лекарственные средства. На конец 2017 года задолженность составила 810,662 млн рублей (за 87 учреждениями), из них 605,436 млн рублей — просроченная.

Так совпало, что именно в начале 2016 года областное законодательное собрание закрепило за «Нижегородской областной фармацией» исключительные полномочия поставщика лекарств и изделий медицинского назначения в бюджетные учреждения здравоохранения. Нижегородское УФАС тогда указывало не только на монополизацию этого рынка, но и то, что препараты в аптеках «НОФ» отнюдь не всегда дешевле по сравнению с аптеками других сетей.

Впрочем, эксперты не склонны винить «НОФ» в увеличении долгов больниц, тем более, что до 2016 года они жили по постановлению регионального правительства, аналогичному принятому областному закону. «С точки зрения жизни, для нас это удобно, с точки зрения долгов, для фармации это неудобно, — объясняет главный врач городской клинической больницы № 13, депутат думы Нижнего Новгорода Александр Разумовский . — Когда препарат требуется срочно, фармация нас обеспечивала и обеспечивает постоянно по первому нашему требованию. Если каждой больнице разыгрывать конкурсы, может быть, это чуть дешевле, но это так неудобно. Чтобы разыграть конкурс, нужно 40 дней, а препарат нужен сейчас».

По мнению Разумовского, рост задолженности больниц стал следствием низких тарифов, по которым страховые компании в рамках ОМС оплачивают оказанную медицинскую помощь. Тарифы разнятся в зависимости от видов и уровня оказываемой помощи. Так, учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь, зарабатывают больше; у тех, кто работает в системе клинико-статистических групп, доходов меньше, объясняет собеседник «ФедералПресс» . Тем временем стандарты и качество медицинских услуг требуют больших затрат на лекарства и расходные материалы. «На всех совещаниях, которые ранее проводились, мы постоянно задавали вопрос, что надо менять тариф. Об этом говорили главные врачи больниц, особенно крупных, особенно тех, на которых лежит ответственность за программы Нижегородской области: сосудистую, онкологию, травмы и т. д. Потому что мы понимали, что больницы всегда будут в долгах», — говорит Разумовский. По его мнению, не нужно сбрасывать со счетов и опыт главврачей: одни знают, как работать с кредиторкой, другие, напротив, лишь допускают ее рост.

В территориальном фонде ОМС Нижегородской области «ФедералПресс» сообщили, что по сравнению с 2017 годом рост финансирования в 2018 году произошел в среднем в 1,2 раза, как и стоимость территориальной программы ОМС (бюджет ТФОМС на 2018 год — 36,3 млрд рублей). «В 2018 году нам подняли тариф, но так, как всем бы хотелось, — а нам всегда хотелось бы больше, — не увеличат, говорят, денег нет. Поэтому и исходим из того, что есть. Так и работаем. Чуть подняли тарифы — мы вздохнули, где-то погасили (долги). Но такого радикального решения еще не было», — констатирует Александр Разумовский.

Член комитета законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Роман Кабешев видит причину роста задолженности в «абсолютном недофинансировании медицинской сферы» и майских указах президента, которые «невозможно выполнить». «После так называемых волн модернизации десятилетней давности никаких серьезных вливаний в медицину не делалось. Соответственно, попытки приукрасить ситуацию с майскими указами загоняют больницы практически в должников, потому что платить не с чего. Платные услуги, на которые уповает федеральное министерство? Извините, у нас реальные доходы населения не растут — откуда платежеспособный спрос на медицинские услуги? И потом, чтобы иметь нормальные медицинские услуги, нужно иметь медицинское оборудование. А какое оборудование, если оно было поставлено в 2008 году и давно уже почило в бозе? Поэтому это замкнутый круг», — указывает Кабешев.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области утверждают, что размер кредиторской задолженности государственных медицинских организаций не является критичным. «Погашение кредиторской задолженности осуществляется в плановом порядке в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений», — сказали в министерстве. Дебиторская задолженность «НОФ», указанная в отчете КСП, по мнению минздрава, носит технический характер, а ее увеличение не является негативным фактором, объясняется увеличением размера средств, направляемых на закупку лекарств и изделий медицинского назначения, и их стоимости.

Фото: pixabay.com.