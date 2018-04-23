Общественная палата региона: «"Надзорные каникулы" торговым центрам надо отменить»

Областная общественная палата (ОП) предложила депутатам Самарской губернской думы выступить с законодательной инициативой в Госдуме России.

Речь идет о законе (статья 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в редакции от 27 ноября 2017 года. — Прим. 63.ru), который ограничил проведение плановых проверок для малого и среднего бизнеса в 2016–2018 годах и ввел в обиход понятие «надзорных каникул».

— К сожалению, законодательство сегодня сформулировано таким образом, что в нем отсутствуют юридические основания для системных проверок сооружений массового пребывания людей, — пояснил председатель комиссии ОП по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами Виктор Полянский.

Как стало известно 63.ru, 90% торговых центров в Самаре юридически зарегистрированы как предприятия малого и среднего бизнеса. А такие компании в течение первых лет закон освобождает от ревизий надзорных структур.

Представители ОП предлагают в список объектов, на которые не распространяются «надзорные каникулы», включить компании малого и среднего бизнеса, которые используют для своей деятельности помещения массового пребывания людей.