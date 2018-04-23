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Глеб Никитин вручит нижегородцам госнаграды в усадьбе Рукавишниковых
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Глеб Никитин вручит нижегородцам госнаграды в усадьбе Рукавишниковых 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
24 апреля глава Нижегородской области Глеб Никитин вручит нижегородцам государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония состоится в музее-усадьбе Рукавишниковых.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получат заведующий кафедрой Дзержинского политехнического института НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Данов, профессор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Раевский. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» будет присвоено заведующей кафедрой Нижегородской медицинской академии Светлане Гажве, звание «Заслуженный врач РФ» — заведующему отделением горбольницы №35 Виктору Градусову, «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» — главному инженеру АО «Кстовский хлеб» Вячеславу Дыдыкину.
В этот день также будут вручены: благодарность президента Российской Федерации, благодарственное письмо президента РФ, благодарность министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени, почетная грамота Нижегородской области, благодарность губернатора региона.
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