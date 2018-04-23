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Брынцалов примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт‑Петербурге
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Брынцалов примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт‑Петербурге 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге, приуроченное ко Дню российского парламентаризма, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
27 апреля в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании государства — оно приурочено ко Дню российского парламентаризма. В рамках мероприятия запланировала ежегодная встреча президента России Владимира Путина с главами парламентов регионов страны.
«Также в этот день будут работать комиссии при Совете — спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов примет участие в заседании по вопросам экономической и промышленной политики. Он станет докладчиком по вопросам законодательного обеспечения государственной политики в сфере стимулирования инвестиционной деятельности и развития инициативного бюджетирования», — говорится в сообщении.
На повестку заседания Совета законодателей вынесено два вопроса: законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи; цифровая экономика: региональный аспект.
Кроме того, для членов Совета законодателей РФ запланирована культурная программа — экскурсия на Мемориальный комплекс «Невский пятачок» — она пройдет 28 апреля.
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