Брынцалов примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт‑Петербурге

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов примет участие в заседании Совета законодателей России Санкт-Петербурге , приуроченное ко Дню российского парламентаризма, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

27 апреля в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании государства — оно приурочено ко Дню российского парламентаризма. В рамках мероприятия запланировала ежегодная встреча президента России Владимира Путина с главами парламентов регионов страны.

«Также в этот день будут работать комиссии при Совете — спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов примет участие в заседании по вопросам экономической и промышленной политики. Он станет докладчиком по вопросам законодательного обеспечения государственной политики в сфере стимулирования инвестиционной деятельности и развития инициативного бюджетирования», — говорится в сообщении.

На повестку заседания Совета законодателей вынесено два вопроса: законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи; цифровая экономика: региональный аспект.

Кроме того, для членов Совета законодателей РФ запланирована культурная программа — экскурсия на Мемориальный комплекс «Невский пятачок» — она пройдет 28 апреля.