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Что за сбой при начислении квартплаты произошел у ЕРЦ-Татэнергосбыт?
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Что за сбой при начислении квартплаты произошел у ЕРЦ-Татэнергосбыт? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Говорят, у ЕРЦ произошёл сбой в программе расчёта квартплаты. Надо ли оплачивать «неправильную» платёжку?
ЕРЦ Казани в марте перешёл на новую версию программы расчёта квартплаты. При этом в ходе обновления произошёл сбой, поэтому при распечатке счетов-фактур за март могли возникнуть несоответствия количества проживающих в квартирах, в площади квартир, ошибки при разделении лицевых счетов. Кроме того, возможно неточное считывание штрих-кодов при внесении платы.
При обнаружении ошибки казанцам необходимо обратиться в ЕРЦ или УК для замены документа. Также можно позвонить в контакт-центр «Татэнергосбыта»: 8-800-200-25-26.
«Сбой программы не отразился на сумме квартплаты, все начисления сделаны правильно, — прокомментировал «АиФ-Казань» директор республиканского «ЕРЦ-Татэнергосбыт» Марат Минибаев. — Коррект­ную платёжку можно найти на портале госуслуг РТ».
Напомним, переход на новую программу связан с появлением в Татарстане единого республиканского расчетного центра — ЕРЦ-Татэнергосбыт. В феврале в Зеленодольском районе также произошёл сбой при начислении квартплаты по одной из УК, в платёжке за март эта проблема устранена, в других районах республики проблем не было, сообщил Марат Минибаев.
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