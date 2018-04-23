Что за сбой при начислении квартплаты произошел у ЕРЦ-Татэнергосбыт?

Говорят, у ЕРЦ произошёл сбой в программе расчёта квартплаты. Надо ли оплачивать «неправильную» платёжку?

ЕРЦ Казани в марте перешёл на новую версию программы расчёта квартплаты. При этом в ходе обновления произошёл сбой, поэтому при распечатке счетов-фактур за март могли возникнуть несоответствия количества проживающих в квартирах, в площади квартир, ошибки при разделении лицевых счетов. Кроме того, возможно неточное считывание штрих-кодов при внесении платы.

При обнаружении ошибки казанцам необходимо обратиться в ЕРЦ или УК для замены документа. Также можно позвонить в контакт-центр «Татэнергосбыта»: 8-800-200-25-26.

«Сбой программы не отразился на сумме квартплаты, все начисления сделаны правильно, — прокомментировал «АиФ-Казань» директор республиканского «ЕРЦ-Татэнергосбыт» Марат Минибаев . — Коррект­ную платёжку можно найти на портале госуслуг РТ ».