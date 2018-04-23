Что за сбой при начислении квартплаты произошел у ЕРЦ-Татэнергосбыт? 

Говорят, у ЕРЦ произошёл сбой в программе расчёта квартплаты. Надо ли оплачивать «неправильную» платёжку?
ЕРЦ Казани в марте перешёл на новую версию программы расчёта квартплаты. При этом в ходе обновления произошёл сбой, поэтому при распечатке счетов-фактур за март могли возникнуть несоответствия количества проживающих в квартирах, в площади квартир, ошибки при разделении лицевых счетов. Кроме того, возможно неточное считывание штрих-кодов при внесении платы.
При обнаружении ошибки казанцам необходимо обратиться в ЕРЦ или УК для замены документа. Также можно позвонить в контакт-центр «Татэнергосбыта»: 8-800-200-25-26.
«Сбой программы не отразился на сумме квартплаты, все начисления сделаны правильно, — прокомментировал «АиФ-Казань» директор республиканского «ЕРЦ-Татэнергосбыт» Марат Минибаев. — Корректную платёжку можно найти на портале госуслуг РТ».
Напомним, переход на новую программу связан с появлением в Татарстане единого республиканского расчетного центра — ЕРЦ-Татэнергосбыт. В феврале в Зеленодольском районе также произошёл сбой при начислении квартплаты по одной из УК, в платёжке за март эта проблема устранена, в других районах республики проблем не было, сообщил Марат Минибаев.