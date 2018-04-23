В ЕК предложили выделить 10 млн евро на поддержку сотрудников Air France

"По просьбе Франции Еврокомиссия сегодня мобилизует 9,8 миллиона евро из Европейского фонда приспособления к глобализации, чтобы помочь найти новую работу бывшим работникам французской авиакомпании Air France", — говорится в релизе.

После увольнения 1,858 тысячи сотрудников из авиакомпании, Франция сделала соответствующий запрос на получение средств этого фонда, отмечает ЕК. Увольнения были вызваны сокращением доли Евросоюза на рынке международных пассажирских авиаперевозок в период с 2008 по 2015 годы, объясняет ЕК.

Европейский фонд приспособления к глобализации будет софинансировать меры, в частности, по обучение уволенных сотрудников авиакомпании.