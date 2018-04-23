Ещё
В ЕК предложили выделить 10 млн евро на поддержку сотрудников Air France
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕК предложили выделить 10 млн евро на поддержку сотрудников Air France 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить из Европейского фонда приспособления к глобализации почти 10 миллионов евро на поддержку уволенных сотрудников Air France, говорится в сообщении ЕК.
"По просьбе Франции Еврокомиссия сегодня мобилизует 9,8 миллиона евро из Европейского фонда приспособления к глобализации, чтобы помочь найти новую работу бывшим работникам французской авиакомпании Air France", — говорится в релизе.
После увольнения 1,858 тысячи сотрудников из авиакомпании, Франция сделала соответствующий запрос на получение средств этого фонда, отмечает ЕК. Увольнения были вызваны сокращением доли Евросоюза на рынке международных пассажирских авиаперевозок в период с 2008 по 2015 годы, объясняет ЕК.
Европейский фонд приспособления к глобализации будет софинансировать меры, в частности, по обучение уволенных сотрудников авиакомпании.
Это предложение Еврокомиссии теперь должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС.
РИА Новости: последние новости
В ПАСЕ пожаловались на решение России не платить взносы Глава Хакасии Зимин работает как обычно, несмотря слухи об отставке Новокузнецкий завод "Русала" пожаловался на трудности из-за санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение185
Саргсян подал в отставку213
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир26
Кейт Миддлтон родила38
У россиян снова попросят денег251
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
02:35
Известного тенора обвинили в избиении ребенка
Шоу-бизнес Происшествия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение