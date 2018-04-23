Ушла из жизни журналист Раиса Щербакова 

О ее кончине на личной странице в социальной сети Facebook сообщает коллега, Любовь Агеева. Она рассказывает, что недавно Раиса Щербакова выписалась из больницы, перенесла микроинсульт. Попрощаться с Щербаковой можно будет во вторник, 24 апреля. «Кто хочет проститься с Раей Щербаковой, завтра, то есть 24 апреля, к 10 часам, ее привезут в мечеть на Чистопольской улице. Похоронят ее, как она просила, в Гаврилково, где жила последние годы, рядом с отцом», — пишет Агеева. Раиса Щербакова родилась 19 июня 1950 года. В последние годы работала корреспондентом КФУ. Отмечена профессиональными наградами, в том числе, Раиса Щербакова — заслуженный работник культуры Республики Татарстан, лауреат Республиканской премии имени Хусаина Ямашева. лауреат премии «Бэллур калэм» («Хрустальное перо»).