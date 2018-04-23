Ушла из жизни журналист Раиса Щербакова 

Казанский репортер: последние новости

В Нижнекамске до 5 июля закроют дорогу из-за ремонта тепловода

Без шашлыка и пала травы: Казанцам напомнили правила противопожарного режима

Здание ведического университета Махариши в Казани снесли за несколько часов