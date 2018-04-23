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«Откроем осенью»: власти Перми пообещали закончить реконструкцию детсада, растянувшуюся на два года
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«Откроем осенью»: власти Перми пообещали закончить реконструкцию детсада, растянувшуюся на два года 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Многострадальный детский сад на улице Каляева в Перми, который должны были реконструировать к апрелю прошлого года, но несколько раз переносили сроки сдачи, откроют осенью 2018-го. Об этом сегодня, 23 апреля, заявила начальник департамента образования Перми Людмила Серикова.
— Оставшиеся работы выполнит другая компания, речи о возобновлении отношений с прежним подрядчиком не идет. Скоро администрация объявит конкурс по выбору организации, — прокомментировала Людмила Серикова. — Детский сад будет открыт осенью этого года.
Корпус детского сада №409 на улице Каляева, 35а в Кировском районе Перми закрыли на реконструкцию летом 2016 года. Завершить работы обещали в апреле 2017-го, но срок был сорван. В ноябре власти объяснили, что задержка произошла из-за недостатков в проекте реконструкции и нехватки ресурсов у компании-подрядчика.
Потом дату сдачи переносили еще раз, а в начале апреля в управлении капитального строительства сообщили, что строительная организация не выполнила свои обязательства, и контракт с ней разорван в одностороннем порядке. По данным властей, невыполненными остались работы по устройству внутренней электропроводки, водопровода, канализации, системы вентиляции и дымоудаления, внутренней отделки и ограждения территории.
Подрядчик — ООО «Эстком» — заявил, что не смог вовремя выполнить работы из-за того, что проект реконструкции не соответствует нормам, в том числе пожарным. Руководство компании сообщало, что намерено обжаловать в суде расторжение договора.
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