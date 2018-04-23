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СМИ сообщили о возможном увольнении главы антикоррупционного управления
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СМИ сообщили о возможном увольнении главы антикоррупционного управления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер получил получил согласие правительства на обращение в Конституционный суд для рассмотрения отказа президента Клауса Йоханниса отправить в отставку главу Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеси, сообщает портал Mediafax в понедельник.
"Я встретился с премьером (Виорика Данчилэ), представил проект обращения в КС, аргументы, содержание проекта, она согласилась, поставила подпись в моем присутствии. На протяжении сегодняшнего дня обращение попадет в КС", — заявил в понедельник Тоадер журналистам.
Тоадер предупреждал об этом шаге сразу после того, как 16 апреля Йоханнис отказался удовлетворить запрос министерства юстиции и отправить Ковеси в отставку. По словам министра, в обращении к КС будет указана и позиция президента Румынии.
"Речь не идет о моем неудовольствии, я не действую от своего лица, чтобы быть недовольным. Что касается содержимого обращения, я пока не могу его огласить", — сказал Тоадер, чьи слова приводит Mediafax.
Глава минюста 22 февраля потребовал отставки главы DNA, указав на отказ Ковеси выступить на парламентских слушаниях, ложную информацию в делах, отсутствие адекватной реакции на давление на подчиненных, а также негативное воздействие на имидж Румынии.
Ковеси возглавила DNA в 2013 году, до этого шесть лет была генеральным прокурором Румынии. Под ее руководством в DNA было заведено несколько тысяч уголовных дел, в которых фигурировали министры, мэры, судьи, таможенники, депутаты и бывший премьер Виктор Понта. Приговор получили 90% обвиняемых. По данным опроса INSCOP Research, почти 60% жителей Румынии доверяют Национальному антикоррупционному управлению.
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