СМИ сообщили о возможном увольнении главы антикоррупционного управления

КИШИНЕВ , 23 апр — РИА Новости . Министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер получил получил согласие правительства на обращение в Конституционный суд для рассмотрения отказа президента Клауса Йоханниса отправить в отставку главу Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеси, сообщает портал Mediafax в понедельник.

"Я встретился с премьером (Виорика Данчилэ), представил проект обращения в КС, аргументы, содержание проекта, она согласилась, поставила подпись в моем присутствии. На протяжении сегодняшнего дня обращение попадет в КС", — заявил в понедельник Тоадер журналистам.

Тоадер предупреждал об этом шаге сразу после того, как 16 апреля Йоханнис отказался удовлетворить запрос министерства юстиции и отправить Ковеси в отставку. По словам министра, в обращении к КС будет указана и позиция президента Румынии.

"Речь не идет о моем неудовольствии, я не действую от своего лица, чтобы быть недовольным. Что касается содержимого обращения, я пока не могу его огласить", — сказал Тоадер, чьи слова приводит Mediafax.

Глава минюста 22 февраля потребовал отставки главы DNA, указав на отказ Ковеси выступить на парламентских слушаниях, ложную информацию в делах, отсутствие адекватной реакции на давление на подчиненных, а также негативное воздействие на имидж Румынии.