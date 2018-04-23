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Во дворе на Союзном проспекте всем миром высадили деревья и кустарники
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Во дворе на Союзном проспекте всем миром высадили деревья и кустарники 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Акция «Миллион деревьев» состоялась в районе Новогиреево в минувшую субботу.
На дворовой территории дома № 10 по Союзному проспекту добровольцы высадили новые деревья и кустарники. В посадке новых растений участвовало более ста человек, которые посадили более трехсот различных кустарников, а также две липы и три горные сосны. Место посадки и ассортиментный перечень высаживаемых растений определили сами жители этого дома, приняв участие в голосовании на портале электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин».
В работах по озеленению в рамках акции «Миллион деревьев» участвовали активисты из Совета ветеранов, новогиреевские муниципальные депутаты, активная молодёжь из районной Молодёжной палаты и Молодёжного актива ЦДС «Новогиреево». Сотрудники ГБУ «Жилищник района Новогиреево» на сотались в стороне, выполнив самые тяжелые работы: они подвозили грунт, обеспечивали активистов лопатами, граблями и другим необходимым инвентарём.
Перед началом мероприятия на Союзный проспект, 10, приехали глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв и его заместитель Борис Гончаров. Александр Павлович поприветствовал собравшихся, поздравил всех с праздником труда и пожелал хорошего настроения. Заместитель главы управы района Борис Гончаров рассказал, что в этом году по заявкам жителей в районе Новогиреево будет озеленено около двадцати дворов. Семь дворовых территорий для посадки выбрали жители района путём голосования на портале «Активный гражданин».
Центр досуга и спорта «Новогиреево» также активно приняли участие в акции. Во главе с руководителем ЦДС, депутатом СД МО Новогиреево Владимиром Борисовом на Союзном проспекте работало более пятнадцати сотрудников центра. ЦДС «Новогиреево» также обеспечил праздничное настроение участникам: звучала музыка, проводились спортивные игры для детей, состоялся небольшой концерт. Как рассказала корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» куратор по Восточному округу Дирекции Департамента природопользования Ольга Семилет, радует инициативность и активность новогиреевцев, которые сегодня пришли поучаствовать в акции «Миллион деревьев».
«Отрадно видеть с каким энтузиазмом и праздничным настроением работают люди. К сожалению, такую слаженность и активность можно увидеть не во всех районах. Хочу поблагодарить за это управу района Новогиреево», — отметила представитель Департамента.
«Теперь у нашей детской площадки появится красивая «живая изгородь». Сегодня мы высадили вокруг неё спирею, снежноягодник и можжевельник, — рассказывает житель дома № 10 Владислав Хисматуллин. — Я пришёл сюда вместе со своим шестилетним сыном, который тоже активно помогал высаживать маленькие зелёные кустики. Человек, который сам участвует в жизни и благоустройстве своего двора никогда не позволит себе какого-либо варварства по отношению к общему дворовому имуществу. Я всегда участвую во всех общественных акциях нашего района. Считаю, что нужно начать с себя: не ворчать, что вокруг всё плохо, а прийти в свой родной двор и посадить хотя бы одно дерево. И мир изменится к лучшему!»
Текст — Светлана Калугина. Фото — Александр Калугин.
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