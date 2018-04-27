Пикниковые зоны в парке «Останкино» подготовили к летнему сезону

Две пикниковые зоны с мангалами, расположенные в парке «Останкино», готовы к летнему сезону. Как сообщил заместитель префекта Юрий Никитенко на недавнем оперативном совещании в префектуре округа, всего в СВАО в этом году оборудовано 11 стационарных пикниковых зон.

Кроме парка «Останкино», они располагаются в «Алтуфьевском», «Лианозовском», «Медведковском» и «Северном» заказниках, а также на Сельскохозяйственной улице, 62–64.

Префект СВАО Валерий Виноградов поручил взять под особый те зоны отдыха, которые каждый год стихийно возникают в округе. Например, в Лосиноостровском районе возле Джамгаровского пруда, на Долгих прудах в Северном, в Этнографической деревне в Бибиреве и в глубине лесных кварталов заказников.