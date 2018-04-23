Десятиклассницы школы № 1245 Александра Климашина и Дарья Мартыненко стали призерами конкурса «Отечество» в номинации «Юные экскурсоводы». Они подготовили видеоэкскурсию.
О конкурсе девчонкам рассказала учительница истории Светлана Бакулина. Саша и Даша стали первыми из класса, кто откликнулся на предложение поучаствовать в нем. Тема работы родилась сразу.
— Что может быть важнее памяти о подвиге нашего народа, нашей страны? Это история, которую творили наши деды и прадеды, — делится Саша. — В Чертанове Центральном есть памятники Великой Отечественной войны, и мы решили познакомить ребят с ними.
Начали с парка 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Этот парк — любимое место для прогулок местных жителей. Но мало кто знает, что открыт он был 9 мая 1975 года.
Тогда ученики школы № 679 совместно с ветеранами посадили в парке первые деревья — 30 берез. К 40-летней годовщине Победы на территории парка открылась библиотека. А в ноябре 1997 года в парке появился мемориал ДОТ — воссозданный фрагмент второй линии обороны Москвы, проходившей недалеко от территории парка.
— На мой взгляд, это удивительное место, — поддерживает подругу Даша.
С самого начала беседы становится понятно: девчонки не случайно решили делать проект вместе. Они очень органично дополняют друг друга, даже рассказывают о своем исследовании по очереди.
Несколько недель ушло на поиск и систематизацию информации — пользовались всеми доступными источниками. Потом снимали видео. По очереди, без помощи специалистов: одна — за камерой, оператором, вторая — в кадре. Потом менялись.
— Мы не только рассказывали факты, которые нам удалось найти, но и читали стихи, — уточняет Даша. — Старались, чтобы было интересно всем — и нашим ровесникам, и ребятам помладше.
Ожидания авторов оправдались: они уже показали свой проект ученикам начальной школы. А потом была презентация на конкурсе. Самый волнительный этап.
— Мы начали готовиться заранее, — вспоминает Саша. — За несколько дней перед защитой проекта постоянно были на телефоне: созванивались через каждые полчаса, обсуждали, как лучше его представить, что именно стоит рассказать, устанавливали очередность своих выступлений. Очень переживали. Но жюри было доброжелательным, и это помогало сос редоточиться и справиться с нервами.
Девчонки не скрывают — у них большие планы на будущее.
— Для начала мы хотим расширить географию маршрутов, создать канал на ютьюбе, выкладывать туда видеоэкскурсии. Рассказывать не только про памятники Великой Отечественной войны, но и про другие достопримечательности нашего района, города, — рассказывает Даша. — А еще этим летом планируем проводить настоящие экскурсии для жителей нашего района. Уроки закончатся, и свободного времени у нас будет побольше.
И хотя Александра планирует стать историком, а Дарья — программистом, у девчонок есть одна мечта на двоих — водить экскурсии.
— Ведь это так здорово — видеть горящие глаза слушателей, которые открыли для себя что-то новое, — говорит Саша. — И вопросы, которые могут задать после экскурсии, нас совсем не пугают.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана Бакулина, учитель истории и обществозна ния школы № 1245:
— Я получила большое удовольствие и от проекта, и от выступления девочек на конкурсе. Они представляли работу одними из последних. Было непросто справиться с нервами. Но все получилось. Девочкам не задали ни одного вопроса. Потому что материалы, которые они представили, оказались исчерпывающими.