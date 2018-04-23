Одна мечта на двоих — после школы стать экскурсоводами

Десятиклассницы школы № 1245 Александра Климашина и Дарья Мартыненко стали призерами конкурса «Отечество» в номинации «Юные экскурсоводы». Они подготовили видеоэкскурсию.

О конкурсе девчонкам рассказала учительница истории Светлана Бакулина . Саша и Даша стали первыми из класса, кто откликнулся на предложение поучаствовать в нем. Тема работы родилась сразу.

— Что может быть важнее памяти о подвиге нашего народа, нашей страны? Это история, которую творили наши деды и прадеды, — делится Саша. — В Чертанове Центральном есть памятники Великой Отечественной войны, и мы решили познакомить ребят с ними.

Начали с парка 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Этот парк — любимое место для прогулок местных жителей. Но мало кто знает, что открыт он был 9 мая 1975 года.

Тогда ученики школы № 679 совместно с ветеранами посадили в парке первые деревья — 30 берез. К 40-летней годовщине Победы на территории парка открылась библиотека. А в ноябре 1997 года в парке появился мемориал ДОТ — воссозданный фрагмент второй линии обороны Москвы , проходившей недалеко от территории парка.

— На мой взгляд, это удивительное место, — поддерживает подругу Даша.

С самого начала беседы становится понятно: девчонки не случайно решили делать проект вместе. Они очень органично дополняют друг друга, даже рассказывают о своем исследовании по очереди.

Несколько недель ушло на поиск и систематизацию информации — пользовались всеми доступными источниками. Потом снимали видео. По очереди, без помощи специалистов: одна — за камерой, оператором, вторая — в кадре. Потом менялись.

— Мы не только рассказывали факты, которые нам удалось найти, но и читали стихи, — уточняет Даша. — Старались, чтобы было интересно всем — и нашим ровесникам, и ребятам помладше.

Ожидания авторов оправдались: они уже показали свой проект ученикам начальной школы. А потом была презентация на конкурсе. Самый волнительный этап.

— Мы начали готовиться заранее, — вспоминает Саша. — За несколько дней перед защитой проекта постоянно были на телефоне: созванивались через каждые полчаса, обсуждали, как лучше его представить, что именно стоит рассказать, устанавливали очередность своих выступлений. Очень переживали. Но жюри было доброжелательным, и это помогало сос редоточиться и справиться с нервами.

Девчонки не скрывают — у них большие планы на будущее.

— Для начала мы хотим расширить географию маршрутов, создать канал на ютьюбе, выкладывать туда видеоэкскурсии. Рассказывать не только про памятники Великой Отечественной войны, но и про другие достопримечательности нашего района, города, — рассказывает Даша. — А еще этим летом планируем проводить настоящие экскурсии для жителей нашего района. Уроки закончатся, и свободного времени у нас будет побольше.

И хотя Александра планирует стать историком, а Дарья — программистом, у девчонок есть одна мечта на двоих — водить экскурсии.

— Ведь это так здорово — видеть горящие глаза слушателей, которые открыли для себя что-то новое, — говорит Саша. — И вопросы, которые могут задать после экскурсии, нас совсем не пугают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Бакулина, учитель истории и обществозна ния школы № 1245:

— Я получила большое удовольствие и от проекта, и от выступления девочек на конкурсе. Они представляли работу одними из последних. Было непросто справиться с нервами. Но все получилось. Девочкам не задали ни одного вопроса. Потому что материалы, которые они представили, оказались исчерпывающими.